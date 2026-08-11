Легенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-Скелли

·33·Спорт
Легенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-Скелли

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Ли Диксон заявил, что обмен нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда на молодого таланта Майлза Льюиса-Скелли может принести пользу обеим командам. По данным БестБеттингСитес, опытный специалист отметил, что такой шаг принесёт лондонскому клубу опыт, а молодому футболисту — регулярную игровую практику в основном составе. Об этом сообщает Goal.com.

По мнению Ли Диксона, «Арсенал» под руководством Микеля Артеты является наиболее подходящей средой для того, чтобы вновь зажечь карьеру Маркуса Рэшфорда и помочь ему снова выступать на высоком уровне на любимой позиции левого вингера. По его словам, английскому нападающему не хватает особого внимания и доверия со стороны тренера.

Фактор тренера и потенциал футболиста

Диксон считает, что подход Микеля Артеты к работе с футболистами поможет вывести Рэшфорда из трудного периода и полностью раскрыть его возможности. По словам легенды «Арсенала», несмотря на некоторые сомнения в стабильности игрока, с учётом нынешнего состава Рэшфорд способен принести команде большую пользу.

При этом специалист отметил, что этот трансфер станет важным шагом и для развития молодого Майлза Льюиса-Скелли. Переход в другую среду позволит ему значительно расширить свой игровой диапазон.

Положение Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

Напомним, последний раз нападающий выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед» 12 декабря 2024 года в матче Лиги Европы против «Виктории Пльзень». С того месяца его участие в матчах на некоторое время прекратилось, однако ранее футболист успел забить 138 голов за команду.

Как сообщает Goal.com, обсуждения условий контракта и возможного трансфера пока остаются на уровне экспертов. Если главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик сможет вернуть футболисту прежнюю спортивную форму, это наверняка будет воспринято командой как новое приобретение.

АрсеналМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордМайлз Льюис-СкеллиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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