Легенда «Арсенала» поддержал обмен Маркуса Рэшфорда и Майлза Льюиса-Скелли

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Ли Диксон заявил, что обмен нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда на молодого таланта Майлза Льюиса-Скелли может принести пользу обеим командам. По данным БестБеттингСитес, опытный специалист отметил, что такой шаг принесёт лондонскому клубу опыт, а молодому футболисту — регулярную игровую практику в основном составе. Об этом сообщает Goal.com.

По мнению Ли Диксона, «Арсенал» под руководством Микеля Артеты является наиболее подходящей средой для того, чтобы вновь зажечь карьеру Маркуса Рэшфорда и помочь ему снова выступать на высоком уровне на любимой позиции левого вингера. По его словам, английскому нападающему не хватает особого внимания и доверия со стороны тренера.

Фактор тренера и потенциал футболиста

Диксон считает, что подход Микеля Артеты к работе с футболистами поможет вывести Рэшфорда из трудного периода и полностью раскрыть его возможности. По словам легенды «Арсенала», несмотря на некоторые сомнения в стабильности игрока, с учётом нынешнего состава Рэшфорд способен принести команде большую пользу.

При этом специалист отметил, что этот трансфер станет важным шагом и для развития молодого Майлза Льюиса-Скелли. Переход в другую среду позволит ему значительно расширить свой игровой диапазон.

Положение Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

Напомним, последний раз нападающий выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед» 12 декабря 2024 года в матче Лиги Европы против «Виктории Пльзень». С того месяца его участие в матчах на некоторое время прекратилось, однако ранее футболист успел забить 138 голов за команду.

Как сообщает Goal.com, обсуждения условий контракта и возможного трансфера пока остаются на уровне экспертов. Если главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик сможет вернуть футболисту прежнюю спортивную форму, это наверняка будет воспринято командой как новое приобретение.