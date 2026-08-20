Сообщается, что 18-летняя девушка в Бухаре столкнулась с серьезными проблемами из-за неправильного питания

·2·Общество
Сообщается, что 18-летняя девушка в Бухаре столкнулась с серьезными проблемами из-за неправильного питания

Случай с 18-летней студенткой в Бухаре показал, насколько серьезными могут быть последствия неправильных пищевых привычек. После регулярного употребления фастфуда и несоблюдения режима питания она обратилась в больницу.

Студентка поступила в Бухарский областной многопрофильный медицинский центр с несколькими тревожными симптомами.

У нее наблюдались:

повышенная температура;

тошнота;

рвота;

сильная слабость;

сильная боль в области живота. Врачи госпитализировали пациентку в гастроэнтерологическое отделение. В ходе обследований у нее выявили признаки начинающейся язвы желудка.

Специалисты подчеркивают важность соблюдения режима питания и обращения к врачу при появлении тревожных симптомов.

Возникновение подобных проблем в 18 лет вновь привлекает внимание к пищевым привычкам молодежи.

Частое употребление фастфуда и несвоевременный прием пищи могут повышать риск проблем со здоровьем.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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