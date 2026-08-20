Сообщается, что 18-летняя девушка в Бухаре столкнулась с серьезными проблемами из-за неправильного питания
Случай с 18-летней студенткой в Бухаре показал, насколько серьезными могут быть последствия неправильных пищевых привычек. После регулярного употребления фастфуда и несоблюдения режима питания она обратилась в больницу.
Студентка поступила в Бухарский областной многопрофильный медицинский центр с несколькими тревожными симптомами.
У нее наблюдались:
повышенная температура;
тошнота;
рвота;
сильная слабость;
сильная боль в области живота. Врачи госпитализировали пациентку в гастроэнтерологическое отделение. В ходе обследований у нее выявили признаки начинающейся язвы желудка.
Специалисты подчеркивают важность соблюдения режима питания и обращения к врачу при появлении тревожных симптомов.
Возникновение подобных проблем в 18 лет вновь привлекает внимание к пищевым привычкам молодежи.
Частое употребление фастфуда и несвоевременный прием пищи могут повышать риск проблем со здоровьем.
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