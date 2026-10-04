Женская команда Манчестер Сити одержала волевую победу над Арсеналом

·36·Спорт
Женская команда Манчестер Сити одержала волевую победу над Арсеналом

Лидирующий в Женской суперлиге Англии (ВСЛ) «Манчестер Сити» обыграл дома «Арсенал», продолжив свою победную серию в текущем сезоне. Как сообщает Goal.com, несмотря на то, что матч выдался для хозяек поля крайне непростым, благодаря мощному натиску во втором тайме игра завершилась уверенной победой со счетом 4:2. Об этом сообщает Goal.com.

В матче, прошедшем на стадионе «Академи Стэдиум», лондонский клуб дважды выходил вперед, но не смог удержать преимущество. Благодаря голам Лизы Баум и Алессии Руссо гости дважды вели в счете по ходу встречи. Однако проявившие характер хозяйки поля кардинально изменили ситуацию во втором тайме.

Крутой поворот на поле

Под занавес первого тайма Лорен Хемп забила ответный гол и восстановила равновесие. После перерыва Алессия Руссо вновь вывела «Арсенал» вперед, но «Манчестер Сити» быстро перехватил инициативу.

Вышедшая на замену Керстин Каспарий забила великолепный гол на 63-й минуте, сравняв счет. Вскоре после этого Лорен Хемп точно пробила между ног вратарю, впервые выведя свою команду вперед. Окончательную точку поставила Хадиджа Шоу, обыграв защитника Лию Уильямсон и отправив мяч в сетку, тем самым оформив потрясающий камбэк.

Ситуация в турнирной таблице и предстоящие матчи

Это поражение показало, что сезон для «Арсенала» начался тяжело. Несмотря на создание 16 голевых моментов, слабости в обороне и неспособность контролировать игру до конца дорого обошлись лондонскому клубу. Сейчас команда занимает непривычное для себя 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 10 очков. После матча главный тренер Рене Слегерс принесла извинения болельщикам.

«Манчестер Сити» же отпраздновал пятую победу подряд в чемпионате, укрепив лидерство. После международного перерыва обе команды ждут важные встречи. «Арсенал» 17 октября сыграет с «Бирмингем Сити», чтобы улучшить свою игру, а «Манчестер Сити» 18 октября примет на своем поле «Брайтон».

Манчестер СитиАрсеналWSLФутболЖенский футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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