Астрономы получили первый снимок растущей протопланеты

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Астрономы получили первый снимок растущей протопланеты

Международная группа астрономов впервые в истории смогла получить прямое изображение растущей протопланеты, которая собирает вокруг себя газ и пыль. Научная работа, опубликованная в Те Астрофйсикал Джурнал Леттерс, позволила на практике наблюдать процессы, которые десятилетиями изучались лишь теоретически, и стала важным поворотным моментом в истории планетологии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, объект под названием ВИСПИТ 2б находится на расстоянии 430 световых лет от Земли. Его масса примерно в 5 раз превышает массу Юпитера, и он вращается вокруг своей родительской звезды на расстоянии 57 астрономических единиц, что почти вдвое дальше орбиты Нептуна. Этот уникальный снимок был получен с помощью комплекса радиотелескопов АЛМА (Атакама Ларге Миллиметер/субмиллиметер Аррай), расположенного в пустыне Атакама в Республике Чили.

До настоящего времени процесс формирования планет описывался только с помощью теоретических моделей и компьютерного моделирования. Согласно общей научной теории, огромная масса газа и пыли сжимается, образуя вращающийся диск, внутри которого мелкие твердые частицы слипаются и растут. В результате вблизи звезды формируются планеты земного типа, а дальше — газовые гиганты. Однако до сих пор никому не удавалось наблюдать этот процесс напрямую.

Структуры протопланетного диска и их тайны

Директор Института астрономии Общества Макса Планка в Германии и один из руководителей исследования Мириам Бенисти прокомментировала наблюдаемые процессы следующим образом: «Мы четко видим, как обе планеты формируют окружающую их среду. ВИСПИТ 2к создала пустоту, а ВИСПИТ 2б проложила внутри нее щель. Вокруг ВИСПИТ 2б мы обнаружили газовые вихри, которые были предсказаны симуляциями взаимодействия диска и планеты, но никогда ранее не наблюдались».

В научной терминологии понятия «пустота» и «щель» в протопланетном диске существенно различаются. Под пустотой понимается область, практически полностью очищенная от вещества — такую зону на орбите 15 астрономических единиц создал спутник ВИСПИТ 2к массой от 8 до 12 масс Юпитера. Щель же представляет собой область с более низкой плотностью, где сохранилось достаточно материала для продолжения роста протопланеты.

Эра высокотехнологичных наблюдений

Комплекс АЛМА достиг такой высокой точности за счет объединения данных 66 отдельных антенн в единый крупный интерферометр. Такая сложная архитектура позволила рассмотреть детали, недоступные для одиночных инструментов, в частности, структуру потоков газа вокруг объекта. С помощью метода доплеровской визуализации движение газа на снимке было отображено в красных и синих тонах.

Напомним, что ВИСПИТ 2б была открыта в августе 2025 года, а ее спутник ВИСПИТ 2к был обнаружен в марте 2026 года. Этот снимок, непосредственно демонстрирующий процесс аккреции — одну из центральных загадок формирования планет, то есть то, как мелкие частицы объединяются в огромные тела, — послужит ценным источником данных для практической проверки теоретических моделей.

АстрономияПротопланетаALMAКосмосНаучное открытие
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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