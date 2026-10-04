Женщина обвинила мужа в злоупотреблении кофе из-за чернокожего ребенка

В США распространилась новость о том, что женщина придумала странное оправдание, чтобы скрыть измену мужу. По ее словам, причиной того, что у ребенка, рожденного от белокожего мужа, оказалась более смуглая кожа, стало то, что супруг пил слишком много кофе.

Как пишет издание «Ан-Нахар», после рождения ребенка у 22-летней женщины его внешность вызвала вопросы у родителей. Тогда женщина заявила, что на цвет кожи ребенка повлияло чрезмерное употребление супругом крепкого эспрессо.

Муж спросил жену, был ли в их отношениях другой человек. Женщина же категорически это отрицала.

Самое интересное, что мужчина поверил объяснению жены. Он был уверен, что его потребление кофе каким-то образом повлияло на цвет кожи ребенка.

Сообщается, что таким образом женщина убедительно преподнесла мужу необычную причину. Однако никаких научных оснований для того, чтобы употребление кофе могло подобным образом изменить цвет кожи ребенка, не существует.

Новость об этом инциденте также вызвала различные реакции в социальных сетях.