Задержан в Грузии: подозреваемый в крупном мошенничестве доставлен в Узбекистан
Объявленный в международный розыск гражданин, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), был задержан за рубежом и возвращен на родину.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, было установлено, что скрывающийся от уголовной ответственности гражданин проживает на территории Грузии.
Сотрудничество ведомств двух стран и арест
В целях обеспечения ответа подозреваемого перед законом правоохранительные органы Узбекистана и Грузии провели совместную специальную операцию:
Задержание: После подтверждения информации данное лицо было оперативно задержано сотрудниками уполномоченных органов Грузии;
Ходатайство Генеральной прокуратуры: Официальный запрос об экстрадиции, направленный Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, был рассмотрен органами юстиции Грузии и полностью удовлетворен;
Решение об экстрадиции: Было принято законное решение о передаче подозреваемого Узбекистану для продолжения судебных и следственных действий.
Доставлен в Ташкент при содействии Интерпола
По данным Национального центрального бюро Интерпола в Республике Узбекистан, процесс экстрадиции осуществлялся в соответствии с международными нормами и при соблюдении строгих мер безопасности:
«При непосредственном участии и координации сотрудников Национальных центральных бюро Интерпола двух государств разыскиваемое лицо было официально экстрадировано из Грузии. Он был доставлен в Узбекистан для проведения дальнейших процессуальных и следственных действий в соответствии с нашим национальным законодательством».
Данная успешная операция в очередной раз продемонстрировала, что любое лицо, совершившее тяжкие экономические преступления и пытающееся скрыться за рубежом, будет привлечено к ответственности на основе принципа верховенства закона и неотвратимости наказания. В настоящее время в отношении этого гражданина продолжаются следственные действия.
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