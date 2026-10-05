Задержан в Грузии: подозреваемый в крупном мошенничестве доставлен в Узбекистан

Объявленный в международный розыск гражданин, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), был задержан за рубежом и возвращен на родину.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, было установлено, что скрывающийся от уголовной ответственности гражданин проживает на территории Грузии.

Сотрудничество ведомств двух стран и арест

В целях обеспечения ответа подозреваемого перед законом правоохранительные органы Узбекистана и Грузии провели совместную специальную операцию:

Задержание: После подтверждения информации данное лицо было оперативно задержано сотрудниками уполномоченных органов Грузии;

Ходатайство Генеральной прокуратуры: Официальный запрос об экстрадиции, направленный Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, был рассмотрен органами юстиции Грузии и полностью удовлетворен;

Решение об экстрадиции: Было принято законное решение о передаче подозреваемого Узбекистану для продолжения судебных и следственных действий.

Доставлен в Ташкент при содействии Интерпола

По данным Национального центрального бюро Интерпола в Республике Узбекистан, процесс экстрадиции осуществлялся в соответствии с международными нормами и при соблюдении строгих мер безопасности:

«При непосредственном участии и координации сотрудников Национальных центральных бюро Интерпола двух государств разыскиваемое лицо было официально экстрадировано из Грузии. Он был доставлен в Узбекистан для проведения дальнейших процессуальных и следственных действий в соответствии с нашим национальным законодательством».

Данная успешная операция в очередной раз продемонстрировала, что любое лицо, совершившее тяжкие экономические преступления и пытающееся скрыться за рубежом, будет привлечено к ответственности на основе принципа верховенства закона и неотвратимости наказания. В настоящее время в отношении этого гражданина продолжаются следственные действия.