«Третьего нет»: Ильхам Алиев назвал только два по-настоящему могущественных государства в мире

·35·Мир
«Третьего нет»: Ильхам Алиев назвал только два по-настоящему могущественных государства в мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резонансным заявлением о распределении глобальных геополитических сил и внешнеполитическом курсе Баку. Выступая на ВИИИ съезде партии «Новый Азербайджан», глава государства твердо подчеркнул, что сегодня в мире существуют лишь два гигантских государства, обладающих реальным решающим влиянием.

«Они являются двумя самыми могущественными государствами в мире, третьего нет», — отметил Ильхам Алиев, описывая существующую реальность в международной системе.

Одновременное союзничество с Вашингтоном и Пекином: Уникальная формула бакинской дипломатии

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан является одним из немногих государств, поддерживающих сбалансированное и прочное стратегическое партнерство одновременно с этими двумя глобальными конкурентами:

  • Отношения с Китаем: между Баку и Пекином действует официальная Декларация о стратегическом партнерстве;

  • Отношения с США: подписана хартия о стратегическом сотрудничестве с Вашингтоном и последовательно продолжаются долгосрочные связи.

Президент подчеркнул, что этот сложный геополитический баланс является не просто прагматизмом, а результатом высокого доверия международного сообщества к Азербайджану.

«Наше слово ценно как наша подпись: Мы не занимаемся лицемерием»

Ильхам Алиев в своей речи особо подчеркнул, что Баку действует в международных отношениях на основе твердых принципов и чувства ответственности:

«Что это значит? Это — доверие к нам, уважение к нашему слову. Сегодня в мире не осталось никого, кто бы не знал, что наше устное слово так же ценно и весомо, как и поставленная официальная подпись. Что бы мы ни сказали, мы твердо стоим на своем слове.

Мы никогда не вели двойных игр и не проявляли лицемерия или двуличия по отношению к какому-либо государству. Хотя во внешней политике мы сами очень много раз сталкивались и сегодня сталкиваемся с таким отношением. Однако мы никогда не опустимся до их уровня. Мы — нация, которая уважает себя, живем с достоинством и ведем свою государственную политику только с честью».

Эти смелые заявления азербайджанского лидера вызвали большой интерес в кругах Южного Кавказа и глобальной дипломатии, воспринимаясь как своеобразный пример проведения суверенной и открытой политики в сложную геополитическую эпоху.

Ильхам АлиевАзербайджанГлобальная геополитикаБакинская дипломатия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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