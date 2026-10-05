Женщина подала на развод из-за того, что муж не возит ее путешествовать

Проживающая в городе Шарджа женщина обратилась в службу семейного консультирования по вопросу развода, выразив недовольство тем, что муж не проявляет интереса к тому, чтобы брать ее с собой в путешествия, на прогулки и различные развлекательные мероприятия.

Данный случай обсуждался в средствах массовой информации ОАЭ. Об инциденте в телевизионной программе рассказала директор Отдела семейного руководства при судах Шарджи доктор Розия Хасан Аль Раиси.

По словам доктора Аль Раиси, женщина ранее обращалась в службу семейного консультирования и заявляла, что ее супруг предпочитает в основном оставаться дома и не особо заинтересован в том, чтобы вместе брать ее на прогулки, отдых или в путешествия.

Женщина также особо отметила положительные качества мужа. Она охарактеризовала супруга как щедрого, терпеливого и добропорядочного человека. Однако нежелание мужчины отдыхать вне дома и участвовать в развлекательных мероприятиях начало вызывать у женщины беспокойство.

Представители Отдела семейного руководства Шарджи объяснили женщине, что для отдыха и прогулок она может проводить время вместе с братьями, сестрами и другими членами семьи. Кроме того, специалисты порекомендовали ей не принимать радикального решения о разводе только из-за этого вопроса.

Ответственные лица подчеркнули важность взаимопонимания, компромисса и уважительного отношения к желаниям друг друга в семейной жизни. Они заявили о необходимости не допускать, чтобы различия в образе жизни и взглядах на отдых негативно влияли на мир в семье.

Как отметила доктор Аль Раиси, разное отношение мужа и жены к образу жизни или способам отдыха иногда может вызывать недовольство и недопонимание. Однако далеко не каждый конфликт должен заканчиваться расторжением брака.

Специалист также призвала избегать превращения любого мелкого разногласия в немедленный юридический или семейный конфликт. Было подчеркнуто, что особенно важно не раздувать мелкие разногласия в крупный спор в тех случаях, когда нет проблем, серьезно влияющих на брачные отношения.

По мнению экспертов, взаимное общение, понимание и компромисс между супругами имеют важное значение в смягчении проблем, которые могут возникнуть из-за различных взглядов на жизнь.