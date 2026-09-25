В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки

·108·Общество
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки

Ранее сообщалось, что в дошкольном образовательном учреждении Наманганской области в отношении 5-летней воспитанницы были совершены преступные действия, а подозреваемый взят под стражу. Были обнародованы новые сведения по данному инциденту.

По данным Детского омбудсмена, Следственным отделом ОВД Учкурганского района 12 сентября по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 118 и части 1 статьи 112 Уголовного кодекса.

В рамках следствия К.М., подозреваемый в совершении преступления, задержан в процессуальном порядке. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются предварительные следственные действия.

Согласно законодательству, часть 4 статьи 118 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет за преступление, связанное с изнасилованием несовершеннолетнего лица. К таким преступлениям не применяются определенные льготы, связанные с отбыванием наказания.

После происшествия специалисты областного центра социальных услуг «Инсон» оказали пострадавшему ребенку и ее семье необходимую психологическую, медицинскую, социальную и правовую помощь. Эта работа по поддержке продолжается и по сей день.

Детский омбудсман, отслеживая ход дела, контролирует обеспечение законных прав и интересов несовершеннолетней потерпевшей.

В то же время отмечается, что в социальных сетях распространяются различные неподтвержденные сообщения об инциденте. Распространение информации, затрагивающей личность, честь и достоинство ребенка, может негативно отразиться на ее интересах.

Детский омбудсман призвал СМИ и социальные сети ставить интересы несовершеннолетней потерпевшей на первое место при освещении ситуации и опираться исключительно на информацию, приведенную в официальных источниках.

Наманганская областьУчкурганский районСледственный отдел ОВД5-летняя воспитанница
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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