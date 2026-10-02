Искусственный интеллект расшифровал тайный код эпохи Наполеона

Согласно данным иксбт.ком, современная модель искусственного интеллекта раскрыла историческую тайну, остававшуюся неразгаданной на протяжении 217 лет. Система под названием ГПТ-6 Astra полностью расшифровала сложный французский шифр эпохи Наполеона Бонапарта всего за шесть часов и восстановила его содержание. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Речь идет о секретном письме, отправленном французскому военачальнику Огюсту де Мармону весной 1809 года — примерно за две недели до австрийского вторжения. Этот документ хранился в архивах исследовательского проекта Крйптиана и долгое время оставался нерасшифрованным. Письмо состоит из 24 строк, включающих фрагменты обычного французского текста, а также комбинации цифр, букв и специальных символов.

Подробности эксперимента раскрыл исследователь Картер Чёрч. По его словам, системе ГПТ-6 Astra были предоставлены только фотография документа и одна специальная команда (промпт). После этого нейросеть в течение шести часов самостоятельно распознала около 1300 символов в рукописи и частично нашла ключ шифрования в исторических источниках.

Исторический контекст и автоматизированный анализ

Для восстановления оставшихся символов искусственный интеллект написал и запустил собственный алгоритм на основе метода имитации — техники математической оптимизации. В процессе криптоанализа модель изучила другие переписки того времени и сопоставила полученные данные с историческим контекстом. Примечательно, что в ходе работы ИИ также обнаружил потенциальную ошибку в дате, указанной в самом документе.

Специалисты отмечают, что данный шифр не считается чрезмерно сложным по современным криптографическим стандартам. Однако основная значимость эксперимента заключается в полной автономности процесса. Одна система последовательно выполнила задачи по распознаванию древней рукописи, поиску исторических данных, проведению криптоанализа, написанию программного кода и проверке результата с учетом контекста эпохи.

Новая страница в истории

Благодаря расшифровке этого сообщения был восстановлен фрагмент приказа, который оставался неполным в мемуарах Наполеона, опубликованных в 1865 году. Если в произведении Наполеона говорилось, что маршала не должна остановить «горстка...», то в тайном шифре стало известно, что эта фраза продолжается словами «...сброда».

После успешного завершения эксперимента эксперт проекта Крйптиана Сатоши Томокиё признал точность полученного результата. После этого исторический документ был официально переведен в категорию расшифрованных и открытых архивов. Ожидается, что применение подобных технологий станет важным шагом в раскрытии неразгаданных тайн истории человечества.