Samsung Galaxy З Фолд 9 может выйти в ультратонком корпусе

·8·Технологии
Samsung Galaxy З Фолд 9 может выйти в ультратонком корпусе

Samsung планирует радикально изменить дизайн своего будущего складного флагманского смартфона. Согласно информации от известного инсайдера кро_рое, компания поставила перед инженерами задачу довести толщину корпуса новой модели Galaxy Z Фолд 9 до 3,9 мм в разложенном состоянии и до 7,9 мм в сложенном. Ожидается, что эти показатели откроют новую главу в мобильной индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Если южнокорейский технологический гигант сможет достичь этой амбициозной цели, устройство нового поколения станет значительно тоньше предыдущих моделей. В частности, Galaxy Z Фолд 9 будет примерно на 1,8 мм тоньше в сложенном виде и на 0,6 мм в разложенном. Это является важным шагом на пути к созданию ультратонких технологий.

Технические новинки и ожидаемые изменения

На данный момент информации о будущем флагмане не так много. Однако инсайдеры утверждают, что помимо уменьшения толщины корпуса, в устройстве может быть применена еще одна важная инновация. По их данным, в смартфоне Samsung Galaxy З Фолд 9 существует вероятность использования технологии камеры, скрытой непосредственно под экраном. Это позволит предоставить пользователям полноценный и безупречный дисплей.

Стоит отметить, что инсайдер кро_рое известен в технологическом мире своими достоверными сообщениями. В частности, в прошлом году он точно и без ошибок сообщил сроки начала бета-тестирования интерфейса One UI 7. Поэтому его нынешняя утечка вызывает большой интерес среди поклонников технологий.

Дата выхода и перспективы

Если Samsung останется верна своему традиционному и тщательно проработанному циклу выпуска, официальная презентация флагмана Galaxy Z Фолд 9 ожидается летом 2027 года. Пока другие технические характеристики устройства держатся в секрете, но стремление компании к такому ультратонкому дизайну, несомненно, изменит рыночные тенденции.

SamsungGalaxy Z Fold 9СмартфоныТехнологииИнсайды
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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