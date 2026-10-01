В тюрьме обнаружили роскошные камеры для заключенных

В Индонезии выявили специально оборудованные роскошные комнаты для заключенных, которые кардинально отличаются от обычных камер. После инцидента пять руководящих сотрудников пенитенциарного учреждения были отстранены от должности.

Как выяснилось, происшествие случилось в тюрьме «Чибинонг», расположенной в городе Богор близ Джакарты. Представители омбудсмена страны в ходе внеплановой проверки, проведенной 23 сентября, обнаружили более 10 жилых помещений, расположенных отдельно от обычных камер.

Проверяющие столкнулись в этих комнатах с удобствами, нехарактерными для обычных тюремных условий. Там находились большие кровати, кондиционеры, телевизоры, диваны, холодильники и отдельные зоны для приема пищи.

Самым примечательным является то, что на территории комплекса возводились тренажерный зал и даже симулятор гольфа. Во время проверки было установлено, что некоторые заключенные находились в этих помещениях.

По словам генерального инспектора Министерства иммиграции и исполнения наказаний Индонезии Руди Сетиавана, в связи с инцидентом были допрошены десятки заключенных и сотрудников тюрьмы. По результатам проверки пять руководителей, включая начальника тюрьмы «Чибинонг», были отстранены от занимаемых должностей.

В тюрьме, занимающей площадь 4 гектара, отбывают наказание лица, осужденные за коррупцию и другие тяжкие преступления. Официально пока не сообщается, какие именно заключенные пользовались роскошными комнатами.

По словам проверяющих, данные здания первоначально были построены в качестве служебного жилья для сотрудников тюрьмы. В настоящее время изучается вопрос о том, как они были превращены в несанкционированные жилые помещения для заключенных и передавались ли деньги за подобные привилегии.