Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня
По состоянию на 3 октября стали известны цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на ташкентском рынке «Малика». Устройства продаются в версиях еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ по разным ценам в зависимости от объема памяти и расцветки.
Версии еСИМ+еСИМ:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Силвер — 1 589 долларов
• Глакиер — 1 599 долларов
• Блак — 1 629 долларов
• Бургундй — 1 649 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Блак — 1 819 долларов
• Силвер — 1 799 долларов
• Глакиер — 1 819 долларов
• Бургундй — 1 899 долларов
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Блак — 2 099 долларов
• Силвер — 2 179 долларов
• Глакиер — 2 099 долларов
• Бургундй — 2 179 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 долларов
Версии СИМ+еСИМ:
iPhone 18 Pro 256 GB:
• Силвер — 1 589 долларов
• Глакиер — 1 619 долларов
• Блак — 1 699 долларов
• Бургундй — 1 699 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Глакиер — 1 929 долларов
• Блак — 1 929 долларов
• Силвер — 1 899 долларов
• Бургундй — 2 069 долларов
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Блак — 2 179 долларов
• Силвер — 2 149 долларов
• Бургундй — 2 249 долларов
• Глакиер — 2 199 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 долларов
Отмечается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
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