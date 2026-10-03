Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня

·79·Технологии
Цены на iPhone 18 на рынке «Малика» на сегодня

По состоянию на 3 октября стали известны цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на ташкентском рынке «Малика». Устройства продаются в версиях еСИМ+еСИМ и СИМ+еСИМ по разным ценам в зависимости от объема памяти и расцветки.

Версии еСИМ+еСИМ:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Силвер — 1 589 долларов
• Глакиер — 1 599 долларов
• Блак — 1 629 долларов
• Бургундй — 1 649 долларов

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Блак — 1 819 долларов
• Силвер — 1 799 долларов
• Глакиер — 1 819 долларов
• Бургундй — 1 899 долларов

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Блак — 2 099 долларов
• Силвер — 2 179 долларов
• Глакиер — 2 099 долларов
• Бургундй — 2 179 долларов

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 долларов

Версии СИМ+еСИМ:

iPhone 18 Pro 256 GB:
• Силвер — 1 589 долларов
• Глакиер — 1 619 долларов
• Блак — 1 699 долларов
• Бургундй — 1 699 долларов

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов

iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Глакиер — 1 929 долларов
• Блак — 1 929 долларов
• Силвер — 1 899 долларов
• Бургундй — 2 069 долларов

iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Блак — 2 179 долларов
• Силвер — 2 149 долларов
• Бургундй — 2 249 долларов
• Глакиер — 2 199 долларов

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 749 долларов

Отмечается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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