Мужчина, подозреваемый в убийстве 16 человек, по прозвищу «Комар» попался в женском обличье

В отдаленном районе Бразилии мужчина, подозреваемый в причастности к гибели 16 человек, несколько лет скрывался в густых лесах, чтобы избежать поимки. Полиция задержала его после двухдневных поисков.

Как сообщил следователь полиции Дуглас Гарсия, операция по поиску 33-летнего Жорлана Лопеса да Силвы завершилась 13 сентября. В интервью агентству Ассокиатед Пресс следователь рассказал, что подозреваемый прятался среди густых зарослей в лесах и строил временные укрытия.

Убийства, связанные с да Силвой, происходили в течение последних трех месяцев в малонаселенном районе Мулунгу в штате Параиба на северо-востоке Бразилии.

Местные жители прозвали подозреваемого «Комаром» из-за его худощавого и хрупкого телосложения. По словам следователя Гарсии, именно его внешность и привычка жить в лесу позволяли ему долгое время скрываться от полиции.

«Жорлан жил в основном в лесу. Из-за этого было очень трудно найти его и связать с ним преступления, которые поначалу казались несвязанными», — сказал Гарсия.

Следователи сообщили, что им удалось связать да Силву с другими преступлениями после того, как он напал на 18-летнего юношу в общественном месте. Сам подозреваемый утверждает, что нападал только на преступников. Однако собранные в ходе следствия доказательства не подтверждают это утверждение.

Гарсия отметил, что да Силва предоставил информацию и о других преступлениях, выходящих за рамки предъявленных ему обвинений. Тем не менее дополнительные подробности не разглашаются, поскольку расследование по некоторым делам еще продолжается, а другие обстоятельства пересматриваются.

Полиция также пока держит в секрете личности жертв и информацию, связанную с их гибелью. Эта мера принята во избежание помех ходу следствия и судебного процесса.

В момент задержания подозреваемый был замаскирован: на нем была черная рубашка с белыми полосками, парик и накрашены ногти. В руках у него также был младенец. Правоохранительные органы подтвердили, что ребенок не приходится мужчине родственником, однако никаких дополнительных сведений по этому поводу не предоставили.

Следователь Гарсия рассказал, что да Силва назвал себя весьма необычным человеком и заявил, что совершил свое первое убийство в 13 лет.

По данным полиции, подозреваемый решил изменить внешность, поскольку у него не было возможности добраться до своего временного убежища в лесу. Таким образом он попытался спрятаться в парике и женской одежде, но в итоге был пойман.

Ранее полиция заявляла, что да Силва был членом преступной группировки, причастной к гибели десятков людей в этом районе. Однако подозреваемый отрицает свою причастность к местным преступным группам. После задержания он охарактеризовал себя следователям как человека, ведущего «личную войну».

Район Мулунгу, где были совершены преступления, расположен примерно в 2500 километрах (1553 милях) к северу не от столицы Бразилии, а от Рио-де-Жанейро.

В настоящее время полиция проверяет и другие возможные преступления, связанные с да Силвой. Следователи продолжают сопоставлять предоставленную им информацию с имеющимися доказательствами для выяснения всех обстоятельств дела.