Мужчина, подозреваемый в убийстве 16 человек, по прозвищу «Комар» попался в женском обличье

·41·Мир
Мужчина, подозреваемый в убийстве 16 человек, по прозвищу «Комар» попался в женском обличье

В отдаленном районе Бразилии мужчина, подозреваемый в причастности к гибели 16 человек, несколько лет скрывался в густых лесах, чтобы избежать поимки. Полиция задержала его после двухдневных поисков.

Как сообщил следователь полиции Дуглас Гарсия, операция по поиску 33-летнего Жорлана Лопеса да Силвы завершилась 13 сентября. В интервью агентству Ассокиатед Пресс следователь рассказал, что подозреваемый прятался среди густых зарослей в лесах и строил временные укрытия.

Убийства, связанные с да Силвой, происходили в течение последних трех месяцев в малонаселенном районе Мулунгу в штате Параиба на северо-востоке Бразилии.

Местные жители прозвали подозреваемого «Комаром» из-за его худощавого и хрупкого телосложения. По словам следователя Гарсии, именно его внешность и привычка жить в лесу позволяли ему долгое время скрываться от полиции.

«Жорлан жил в основном в лесу. Из-за этого было очень трудно найти его и связать с ним преступления, которые поначалу казались несвязанными», — сказал Гарсия.

Следователи сообщили, что им удалось связать да Силву с другими преступлениями после того, как он напал на 18-летнего юношу в общественном месте. Сам подозреваемый утверждает, что нападал только на преступников. Однако собранные в ходе следствия доказательства не подтверждают это утверждение.

Гарсия отметил, что да Силва предоставил информацию и о других преступлениях, выходящих за рамки предъявленных ему обвинений. Тем не менее дополнительные подробности не разглашаются, поскольку расследование по некоторым делам еще продолжается, а другие обстоятельства пересматриваются.

Полиция также пока держит в секрете личности жертв и информацию, связанную с их гибелью. Эта мера принята во избежание помех ходу следствия и судебного процесса.

В момент задержания подозреваемый был замаскирован: на нем была черная рубашка с белыми полосками, парик и накрашены ногти. В руках у него также был младенец. Правоохранительные органы подтвердили, что ребенок не приходится мужчине родственником, однако никаких дополнительных сведений по этому поводу не предоставили.

Следователь Гарсия рассказал, что да Силва назвал себя весьма необычным человеком и заявил, что совершил свое первое убийство в 13 лет.

По данным полиции, подозреваемый решил изменить внешность, поскольку у него не было возможности добраться до своего временного убежища в лесу. Таким образом он попытался спрятаться в парике и женской одежде, но в итоге был пойман.

Ранее полиция заявляла, что да Силва был членом преступной группировки, причастной к гибели десятков людей в этом районе. Однако подозреваемый отрицает свою причастность к местным преступным группам. После задержания он охарактеризовал себя следователям как человека, ведущего «личную войну».

Район Мулунгу, где были совершены преступления, расположен примерно в 2500 километрах (1553 милях) к северу не от столицы Бразилии, а от Рио-де-Жанейро.

В настоящее время полиция проверяет и другие возможные преступления, связанные с да Силвой. Следователи продолжают сопоставлять предоставленную им информацию с имеющимися доказательствами для выяснения всех обстоятельств дела.

Жорлан Лопес да Силваштат Параибарайон Мулунгупреступление в отдаленном районе Бразилии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

36-летний операционный менеджер ФИДЕ Сергей Индейкин скончался от укуса комара36-летний операционный менеджер ФИДЕ Сергей Индейкин скончался от укуса комара24 августа 16:10Конфликт между Трампом и Папой Римским обостряетсяКонфликт между Трампом и Папой Римским обостряется14 апреля 18:35Задержан мужчина, хранивший тело отца в морозильнике, чтобы получать его пенсиюЗадержан мужчина, хранивший тело отца в морозильнике, чтобы получать его пенсию5 августа 18:37Подросток, подозреваемый в изнасиловании и убийстве сестры, взят под стражуПодросток, подозреваемый в изнасиловании и убийстве сестры, взят под стражу2 мая 18:44В Берлине задержан казахстанец, подозреваемый в шпионаже в пользу РоссииВ Берлине задержан казахстанец, подозреваемый в шпионаже в пользу России30 апреля 09:29Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлено официальное обвинениеПодозреваемому в покушении на Трампа предъявлено официальное обвинение28 апреля 11:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына