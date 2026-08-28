Срок дисквалификации футболистов сборной Аргентины был сокращен

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) после переговоров с ФИФА добилась смягчения исполнения строгих дисциплинарных взысканий, примененных к Леандро Паредесу и Науэлю Молине. Как сообщает Goal.com, теперь эти игроки смогут отбывать свои дисквалификации не только в официальных турнирах, но и в товарищеских матчах. Об этом сообщает портал Goal.com.

Данные события произошли после поражения от Испании со счетом 1:0 в финале чемпионата мира 2026 года. Сразу после финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка, и концовка встречи была омрачена скандалами. В результате Международная федерация футбола применила жесткие санкции к нескольким представителям сборной Аргентины.

Детали наказаний и действия АФА

В частности, опытный полузащитник Леандро Паредес был дисквалифицирован на 10 матчей и оштрафован на 65 тысяч фунтов стерлингов за то, что схватил за шею игрока соперника Эрика Гарсию, а также ударил Гави по лицу, повалив его на газон. Защитник Науэль Молина был отстранен на семь игр за удар в грудь капитана сборной Испании Родри во время конфликта.

Понимая серьезность ситуации, руководство АФА немедленно обратилось в ФИФА с запросом об изменении порядка отбывания дисквалификаций. В заявлении ассоциации отмечается, что Дисциплинарный комитет ФИФА одобрил этот запрос в соответствии с действующими правилами, и игроки теперь могут отбывать наказание в товарищеских матчах класса А.

Дальнейшие планы и прошлые инциденты

Тем не менее, Ассоциация футбола Аргентины продолжает защищать свои права. Получив официальное обоснование решения, АФА планирует подать апелляцию в Апелляционный комитет ФИФА. Если это не принесет результатов, вопрос может быть вынесен на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (КАС).

Стоит отметить, что это была не единственная дисциплинарная проблема Аргентины на данном турнире. После полуфинального матча против Англии широкое обсуждение вызвал инцидент, когда Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Джовани Ло Чельсо и Лисандро Мартинес отпраздновали победу с баннером, утверждающим, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.