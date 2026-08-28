Срок дисквалификации футболистов сборной Аргентины был сокращен

·18·Спорт
Срок дисквалификации футболистов сборной Аргентины был сокращен

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) после переговоров с ФИФА добилась смягчения исполнения строгих дисциплинарных взысканий, примененных к Леандро Паредесу и Науэлю Молине. Как сообщает Goal.com, теперь эти игроки смогут отбывать свои дисквалификации не только в официальных турнирах, но и в товарищеских матчах. Об этом сообщает портал Goal.com.

Данные события произошли после поражения от Испании со счетом 1:0 в финале чемпионата мира 2026 года. Сразу после финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка, и концовка встречи была омрачена скандалами. В результате Международная федерация футбола применила жесткие санкции к нескольким представителям сборной Аргентины.

Детали наказаний и действия АФА

В частности, опытный полузащитник Леандро Паредес был дисквалифицирован на 10 матчей и оштрафован на 65 тысяч фунтов стерлингов за то, что схватил за шею игрока соперника Эрика Гарсию, а также ударил Гави по лицу, повалив его на газон. Защитник Науэль Молина был отстранен на семь игр за удар в грудь капитана сборной Испании Родри во время конфликта.

Понимая серьезность ситуации, руководство АФА немедленно обратилось в ФИФА с запросом об изменении порядка отбывания дисквалификаций. В заявлении ассоциации отмечается, что Дисциплинарный комитет ФИФА одобрил этот запрос в соответствии с действующими правилами, и игроки теперь могут отбывать наказание в товарищеских матчах класса А.

Дальнейшие планы и прошлые инциденты

Тем не менее, Ассоциация футбола Аргентины продолжает защищать свои права. Получив официальное обоснование решения, АФА планирует подать апелляцию в Апелляционный комитет ФИФА. Если это не принесет результатов, вопрос может быть вынесен на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (КАС).

Стоит отметить, что это была не единственная дисциплинарная проблема Аргентины на данном турнире. После полуфинального матча против Англии широкое обсуждение вызвал инцидент, когда Лионель Месси, Кристиан Ромеро, Джовани Ло Чельсо и Лисандро Мартинес отпраздновали победу с баннером, утверждающим, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.

АргентинаФИФАЛеандро ПаредесНауэль МолинаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Яя Туре вывел Слован в Лигу чемпионовЯя Туре вывел Слован в Лигу чемпионовСегодня, 15:13Пьер Саж назвал Райана Шерки гениемПьер Саж назвал Райана Шерки гениемСегодня, 12:54Коул Палмер заявил, что обрел свободу под руководством Хаби АлонсоКоул Палмер заявил, что обрел свободу под руководством Хаби АлонсоСегодня, 12:52Узбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титлеУзбекистан вон итс фирст-евер ровинг ворлд чампионшип титлеСегодня, 12:26Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!Сегодня, 12:17«Реал» под руководством Моуринью ждут грозные матчи в ЛЧ!«Реал» под руководством Моуринью ждут грозные матчи в ЛЧ!Сегодня, 12:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)