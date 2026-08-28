SpaceX запустила новый тариф Starlink для малых судов

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, представила новый тариф спутникового интернета Starlink, предназначенный для морских путешественников и владельцев частных судов. Согласно данным иксбт.ком, услуга под названием Персонал Маритиме предоставляет владельцам небольших судов возможность пользоваться стабильной связью и безлимитным интернетом даже в открытых водах. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ежемесячная абонентская плата по новому тарифу составляет 185 долларов США. Одним из главных преимуществ данного пакета является то, что пользователи могут долгое время пользоваться интернетом вблизи берегов других стран без необходимости возвращаться в страну регистрации каждые 30 дней.

Условия тарифа и ограничения

Однако SpaceX установила строгие правила использования этого льготного тарифа. Персонал Маритиме предназначен исключительно для прогулочных или частных судов длиной менее 40 футов (около 12,2 метра). Отмечается, что коммерческие рыболовецкие суда, паромы и крупные яхты не включены в эту программу.

Согласно условиям тарифа, в зоне до 12 морских миль (около 22 километров) от берега интернет-трафик является полностью безлимитным, а скорость не ограничивается. На текущем этапе услуга доступна только по специальным приглашениям, которые предоставляются пользователям, ранее использовавшим сервис Starlink в море.

Финансовые аспекты и будущие расходы

В процессе подключения требуются название плавсредства, его государственный флаг, длина, а также документы, подтверждающие регистрацию. По мнению компании, эти меры служат для предотвращения использования льготного тарифа в коммерческих целях.

Учитывая, что существующий для моряков тариф Глобал Приоритй стоит 650 долларов в месяц, новый вариант за 185 долларов выглядит значительно экономичнее. Тем не менее, эта экономия сохраняется только при нахождении вблизи берега.

Если судно выходит за пределы 12-мильной зоны, пользователь обязан активировать режим Океан Моде, и в этом случае трафик оплачивается отдельно. Примечательно, что SpaceX увеличила стоимость дополнительного трафика в открытом океане в три раза, установив цену в 6 долларов за каждый гигабайт.