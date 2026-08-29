Большой план Махмуда Мурадова: в декабре он снова проведет бой за пояс (видео)

·30·Спорт
Большой план Махмуда Мурадова: в декабре он снова проведет бой за пояс (видео)

Махмуд Мурадов готовится снова вернуться в октагон за чемпионским поясом. Известный узбекистанский боец ММА объявил о планах принять участие в следующем титульном бою в лиге Октагон в декабре.

Однако до чемпионского боя Мурадову предстоит провести еще два важных поединка. Спортсмен сообщил, что до декабря дважды выйдет в октагон, после чего проведет бой за очередной пояс.

Каков план Мурадова?

Рассказывая о своих планах на ближайшее будущее, боец подчеркнул, что проведет два боя, а затем вступит в схватку за чемпионский пояс.

Его план вкратце:

Этап

План

1

Следующий бой

2

Еще один бой

3

Чемпионский бой в декабре

4

Борьба за еще один пояс Октагон

Таким образом, Мурадов нацелен провести три важных боя за короткое время.

Почему именно декабрь?

Для Мурадова бой в декабре — это не просто очередной поединок.

У него появится возможность побороться за еще один чемпионский пояс лиги Октагон. Это показывает, насколько масштабны цели спортсмена в организации.

План Мурадова ясен: сначала два боя, а затем выход в октагон за чемпионским поясом.

Однако соперник, точная дата и то, за какой именно пояс пройдет чемпионский бой, пока не разглашаются.

Новый вызов для Мурадова

В профессиональном ММА проведение двух боев за короткий срок с последующим выходом на титульный поединок требует огромной физической и психологической подготовки.

Поэтому самый важный вопрос в плане Мурадова — то, как он проведет первые два боя.

Если один из них завершится неожиданным результатом, план декабрьского чемпионского боя также может измениться.

У Мурадова одна главная цель

Узбекистанский боец планирует завоевать еще один чемпионский пояс в Октагон.

Это может положить начало новому этапу в его карьере в ММА.

А пока болельщиков впереди ждут два боя. Если Мурадов полностью реализует свой план, то в декабре он снова будет драться за чемпионский пояс в октагоне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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