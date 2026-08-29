Большой план Махмуда Мурадова: в декабре он снова проведет бой за пояс (видео)
Махмуд Мурадов готовится снова вернуться в октагон за чемпионским поясом. Известный узбекистанский боец ММА объявил о планах принять участие в следующем титульном бою в лиге Октагон в декабре.
Однако до чемпионского боя Мурадову предстоит провести еще два важных поединка. Спортсмен сообщил, что до декабря дважды выйдет в октагон, после чего проведет бой за очередной пояс.
Каков план Мурадова?
Рассказывая о своих планах на ближайшее будущее, боец подчеркнул, что проведет два боя, а затем вступит в схватку за чемпионский пояс.
Его план вкратце:
Этап
План
1
Следующий бой
2
Еще один бой
3
Чемпионский бой в декабре
4
Борьба за еще один пояс Октагон
Таким образом, Мурадов нацелен провести три важных боя за короткое время.
Почему именно декабрь?
Для Мурадова бой в декабре — это не просто очередной поединок.
У него появится возможность побороться за еще один чемпионский пояс лиги Октагон. Это показывает, насколько масштабны цели спортсмена в организации.
План Мурадова ясен: сначала два боя, а затем выход в октагон за чемпионским поясом.
Однако соперник, точная дата и то, за какой именно пояс пройдет чемпионский бой, пока не разглашаются.
Новый вызов для Мурадова
В профессиональном ММА проведение двух боев за короткий срок с последующим выходом на титульный поединок требует огромной физической и психологической подготовки.
Поэтому самый важный вопрос в плане Мурадова — то, как он проведет первые два боя.
Если один из них завершится неожиданным результатом, план декабрьского чемпионского боя также может измениться.
У Мурадова одна главная цель
Узбекистанский боец планирует завоевать еще один чемпионский пояс в Октагон.
Это может положить начало новому этапу в его карьере в ММА.
А пока болельщиков впереди ждут два боя. Если Мурадов полностью реализует свой план, то в декабре он снова будет драться за чемпионский пояс в октагоне.
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