В рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» провел выездной матч против непростого соперника — «Кристал Пэлас». В напряженном и богатом на голы противостоянии «горожане» отправили в ворота соперника 4 мяча и завоевали максимальные очки (6 очков).

Эта встреча запомнилась узбекским болельщикам еще одним важным событием: главный тренер команды Энцо Мареска включил 22-летнего центрального защитника Абдукодира Хусанова в стартовый состав на позиции правого защитника.

Голевое шоу на «Селхерст Парк»

Матч начался с активных атак гостей и продолжился быстрыми голами:

17-я минута: Эрлинг Холанд замкнул головой передачу Антуана Семено, открыв счет (0:1);

54-я минута: Полузащитник Раян Шерки красивым действием увеличил разницу в счете (0:2);

Нелепый автогол: Вскоре после этого вратарь Джанлуиджи Доннарумма в неприятном эпизоде срезал мяч в собственные ворота;

Дубли Шерки и Холанда: Ставший героем матча Раян Шерки оформил дубль точным ударом, а на 84-й минуте Эрлинг Холанд забил свой второй гол, поставив точку в матче.

«Самый надежный вариант Марески»: Английские эксперты о Хусанове

Авторитетный сайт китйкстра.ко.ук, специализирующийся на новостях о «Манчестер Сити», оценил игру футболистов и отдельно отметил действия Абдукодира Хусанова на фланге:

Абдукодир Хусанов — 7 баллов: «В очередной раз оставил очень хорошее впечатление. Очевидно, что он уже стал самым надежным вариантом для Энцо Марески на правом фланге обороны. Хусанов продемонстрировал высокое спокойствие, быстроту мышления и умные действия при принятии решений о возвращении назад или подключении к атаке. Его способность быстро возвращаться на свою позицию в ряде эпизодов имела решающее значение».

Полные оценки от экспертов «КитйКстра»: