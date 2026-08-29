Новое оружие Марески: Как эксперты оценили игру Хусанова?
В рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» провел выездной матч против непростого соперника — «Кристал Пэлас». В напряженном и богатом на голы противостоянии «горожане» отправили в ворота соперника 4 мяча и завоевали максимальные очки (6 очков).
Эта встреча запомнилась узбекским болельщикам еще одним важным событием: главный тренер команды Энцо Мареска включил 22-летнего центрального защитника Абдукодира Хусанова в стартовый состав на позиции правого защитника.
Голевое шоу на «Селхерст Парк»
Матч начался с активных атак гостей и продолжился быстрыми голами:
17-я минута: Эрлинг Холанд замкнул головой передачу Антуана Семено, открыв счет (0:1);
54-я минута: Полузащитник Раян Шерки красивым действием увеличил разницу в счете (0:2);
Нелепый автогол: Вскоре после этого вратарь Джанлуиджи Доннарумма в неприятном эпизоде срезал мяч в собственные ворота;
Дубли Шерки и Холанда: Ставший героем матча Раян Шерки оформил дубль точным ударом, а на 84-й минуте Эрлинг Холанд забил свой второй гол, поставив точку в матче.
«Самый надежный вариант Марески»: Английские эксперты о Хусанове
Авторитетный сайт китйкстра.ко.ук, специализирующийся на новостях о «Манчестер Сити», оценил игру футболистов и отдельно отметил действия Абдукодира Хусанова на фланге:
Абдукодир Хусанов — 7 баллов:
«В очередной раз оставил очень хорошее впечатление. Очевидно, что он уже стал самым надежным вариантом для Энцо Марески на правом фланге обороны. Хусанов продемонстрировал высокое спокойствие, быстроту мышления и умные действия при принятии решений о возвращении назад или подключении к атаке. Его способность быстро возвращаться на свою позицию в ряде эпизодов имела решающее значение».
Полные оценки от экспертов «КитйКстра»:
Раян Шерки — 9 (Герой матча, автор дубля);
Эрлинг Холанд — 8,5 (2 гола, идеальная игра в атаке);
Антуан Семено — 8 (Быстрые фланговые атаки и ассист);
Эллиот Андерсон — 7,5 (Стабильность в центре поля);
Абдукодир Хусанов — 7 (Надежная игра в правой защите);
Джанлуиджи Доннарумма — 7 (Стартовые сейвы и активность при угловых);
Марк Гехи — 7 (Эффективная помощь в опорной зоне);
Фил Фоден — 6,5;
Нико О'Рейли — 6,5;
Рубен Диаш — 6;
Йошко Гвардиол — 6;
Раян МакАйду — 5,5;
Матео Ковачич, Витор Рейс, Айюб Буадди — 5.
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