Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) открыто признало, что будущие экспедиции на Луну невозможны без участия частного сектора. Согласно данным издания ИКсБТ.ком, глава агентства сообщил, что государственная структура не способна самостоятельно высадить астронавтов на поверхность спутника Земли. Это заявление свидетельствует о начале нового этапа в истории космических исследований и растущей зависимости государства от частных корпораций. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Сотрудничество частного сектора и государства

В настоящее время NASA сохраняет за собой основную ответственность за подготовку сверхтяжелой ракеты СЛС и модуля космического корабля Орион в рамках миссии «Артемида-3». Однако самые важные и сложные части программы, включая создание лунных посадочных модулей, возложены непосредственно на частные компании. Именно поэтому государственное агентство полагается на помощь ведущих аэрокосмических корпораций, таких как SpaceX Blue Origin , для решения поставленных масштабных задач.

Когда Джареда Айзекмана спросили, какая из компаний — SpaceX или Blue Origin — показывает более быстрые результаты в создании посадочного модуля, он воздержался от выбора конкретного победителя. По его словам, обе компании работают над своими проектами быстрыми темпами и успешно проводят множество испытательных полетов. Это означает, что конкурентная среда положительно влияет на качество и безопасность проекта.

Планы и сроки

Космическое агентство также обнародовало график полетов, которые будут осуществлены до конца текущего десятилетия. Согласно плану NASA, запуск миссии «Артемида-3» намечен на 2027 год. После этого в 2028 году планируется реализация программы «Артемида-4», именно на этом этапе ожидается, что американские астронавты после многолетнего перерыва вновь ступят на поверхность Луны.

По мнению экспертов, соблюдение этих сроков напрямую зависит от технологических достижений частных партнеров и успешности проведения испытаний. Приоритетное значение частного капитала в космической гонке может в будущем кардинально изменить процессы межпланетных исследований и освоения других небесных тел.