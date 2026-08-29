4 нокдауна! Еркебулан Токтар нокаутировал узбекистанского «Принца» (Видео)

В столице Казахстана городе Астане состоялся международный вечер бокса «Интернатионал Боксинг Дай», организованный лигой ИБА Номад. В одном из самых интересных и ожидаемых противостояний турнира известный представитель хозяев ринга Еркебулан Токтар вышел против талантливого боксера из Узбекистана Бобуржона Исроилова.

Этот бой, прошедший по правилам профессионального бокса в суперсредней весовой категории, с первых же секунд начался с яростных обменных ударов.

4 нокдауна подряд во втором раунде и досрочная победа

До этого поединка оба боксера имели беспроигрышную серию на профессиональном ринге: у Токтара значился показатель 2-0 (2 КО), а у Исроилова — 1-0 (1 КО):

Острый прессинг: Казахстанский боец, стремившийся взять инициативу в свои руки с первого же раунда, создал серьезную угрозу сопернику своими мощными и точными серийными ударами;

Драматичная развязка: Во втором раунде бой полностью перешел под контроль Токтара. В результате резких атак Бобуржон Исроилов по ходу поединка четыре раза оказывался в нокдауне ;

Технический нокаут: Рефери, оценив ситуацию, принял решение остановить бой и зафиксировал яркую победу Еркебулана Токтара техническим нокаутом (ТКО) во втором раунде.

Новые показатели в профессиональной карьере

Результат этого боя внес изменения в статистику обоих спортсменов в профи-боксе: