4 нокдауна! Еркебулан Токтар нокаутировал узбекистанского «Принца» (Видео)

·48·Спорт
4 нокдауна! Еркебулан Токтар нокаутировал узбекистанского «Принца» (Видео)

В столице Казахстана городе Астане состоялся международный вечер бокса «Интернатионал Боксинг Дай», организованный лигой ИБА Номад. В одном из самых интересных и ожидаемых противостояний турнира известный представитель хозяев ринга Еркебулан Токтар вышел против талантливого боксера из Узбекистана Бобуржона Исроилова.

Этот бой, прошедший по правилам профессионального бокса в суперсредней весовой категории, с первых же секунд начался с яростных обменных ударов.

4 нокдауна подряд во втором раунде и досрочная победа

До этого поединка оба боксера имели беспроигрышную серию на профессиональном ринге: у Токтара значился показатель 2-0 (2 КО), а у Исроилова — 1-0 (1 КО):

  • Острый прессинг: Казахстанский боец, стремившийся взять инициативу в свои руки с первого же раунда, создал серьезную угрозу сопернику своими мощными и точными серийными ударами;

  • Драматичная развязка: Во втором раунде бой полностью перешел под контроль Токтара. В результате резких атак Бобуржон Исроилов по ходу поединка четыре раза оказывался в нокдауне;

  • Технический нокаут: Рефери, оценив ситуацию, принял решение остановить бой и зафиксировал яркую победу Еркебулана Токтара техническим нокаутом (ТКО) во втором раунде.

Новые показатели в профессиональной карьере

Результат этого боя внес изменения в статистику обоих спортсменов в профи-боксе:

  • Еркебулан Токтар: Оформил свою 3-ю победу в профессиональном боксе и сохранил стопроцентную серию нокаутов (3-0, 3 КО);

  • Бобуржон Исроилов: Молодой узбекистанский мастер кожаной перчатки по прозвищу «Принц» потерпел свое первое поражение на профи-ринге (1-1, 1 КО).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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