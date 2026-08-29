Рахмонадиев осуществил мечту: в Баку приедет «Барселона», и рекорд ЛЧ будет обновлен
В истории азербайджанского футбола открылась новая страница. Действующий чемпион страны, клуб «Сабах», впервые в своей истории сыграет в основном этапе главного клубного турнира континента — Лиги чемпионов УЕФА.
После оглашения результатов жеребьевки многие футбольные эксперты отметили, что бакинскому клубу достались очень сильные и сложные соперники. Главное же событие связано с узбекским полузащитником Умарали Рахмонадиевым — мечта футболиста сыграть против «Барселоны» официально сбывается.
8 грозных соперников «Сабаха» в ЛЧ
В соответствии с обновленным форматом УЕФА, «Сабах» на общем этапе поборется в общей сложности с 8 командами:
«Барселона» (Испания) — дома (в Баку);
«Боруссия Дортмунд» (Германия) — дома;
«Наполи» (Италия) — дома;
«Славия Прага» (Чехия) — дома;
«Арсенал» (Англия) — в гостях (в Лондоне);
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — в гостях (в Манчестере);
«Вильярреал» (Испания) — в гостях;
«Викинг» (Норвегия) — в гостях.
Полет на 4 172 километра: самый дальний выезд текущего сезона
Визит «Барселоны» в Баку войдет в историю турнира не только с точки зрения спорта, но и логистики:
Рекорд по расстоянию: каталонский клуб преодолеет в одну сторону примерно 4 172 километра, чтобы добраться до Баку;
Время полета: время прямого перелета из Каталонии в Баку составляет около 5 часов 25 минут;
Абсолютный рекорд: таким образом, противостояние «Сабах» — «Барселона» установит официальный рекорд сезона 2026/2027 в Лиге чемпионов как самая длинная дистанция выездного матча между двумя городами.
Успешный путь воспитанника «Бунёдкора» в Европу
Карьера 22-летнего Умарали Рахмонадиева в последние годы пошла на взлет:
Карьера в «Сабахе»: Рахмонадиев присоединился к бакинскому клубу в январе 2025 года на правах аренды из российского «Рубина». После уверенных выступлений «Сабах» выкупил его трансфер полностью;
Трофеи и статистика: Умарали вместе с командой стал чемпионом Азербайджана и двукратным обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне он провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 2 ассиста;
Важная роль в еврокубках: а в сезоне 2026/2027 он принял участие в 8 матчах квалификационного и плей-офф раундов Лиги чемпионов, внеся огромный вклад в исторический успех своей команды с 1 голом и 1 результативной передачей.
…