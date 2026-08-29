Рахмонадиев осуществил мечту: в Баку приедет «Барселона», и рекорд ЛЧ будет обновлен

В истории азербайджанского футбола открылась новая страница. Действующий чемпион страны, клуб «Сабах», впервые в своей истории сыграет в основном этапе главного клубного турнира континента — Лиги чемпионов УЕФА.

После оглашения результатов жеребьевки многие футбольные эксперты отметили, что бакинскому клубу достались очень сильные и сложные соперники. Главное же событие связано с узбекским полузащитником Умарали Рахмонадиевым — мечта футболиста сыграть против «Барселоны» официально сбывается.

8 грозных соперников «Сабаха» в ЛЧ

В соответствии с обновленным форматом УЕФА, «Сабах» на общем этапе поборется в общей сложности с 8 командами:

«Барселона» (Испания) — дома (в Баку);

«Боруссия Дортмунд» (Германия) — дома;

«Наполи» (Италия) — дома;

«Славия Прага» (Чехия) — дома;

«Арсенал» (Англия) — в гостях (в Лондоне);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — в гостях (в Манчестере);

«Вильярреал» (Испания) — в гостях;

«Викинг» (Норвегия) — в гостях.

Полет на 4 172 километра: самый дальний выезд текущего сезона

Визит «Барселоны» в Баку войдет в историю турнира не только с точки зрения спорта, но и логистики:

Рекорд по расстоянию: каталонский клуб преодолеет в одну сторону примерно 4 172 километра , чтобы добраться до Баку;

Время полета: время прямого перелета из Каталонии в Баку составляет около 5 часов 25 минут ;

Абсолютный рекорд: таким образом, противостояние «Сабах» — «Барселона» установит официальный рекорд сезона 2026/2027 в Лиге чемпионов как самая длинная дистанция выездного матча между двумя городами.

Успешный путь воспитанника «Бунёдкора» в Европу

Карьера 22-летнего Умарали Рахмонадиева в последние годы пошла на взлет: