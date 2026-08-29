Рахмонадиев осуществил мечту: в Баку приедет «Барселона», и рекорд ЛЧ будет обновлен

·6·Спорт
Рахмонадиев осуществил мечту: в Баку приедет «Барселона», и рекорд ЛЧ будет обновлен

В истории азербайджанского футбола открылась новая страница. Действующий чемпион страны, клуб «Сабах», впервые в своей истории сыграет в основном этапе главного клубного турнира континента — Лиги чемпионов УЕФА.

После оглашения результатов жеребьевки многие футбольные эксперты отметили, что бакинскому клубу достались очень сильные и сложные соперники. Главное же событие связано с узбекским полузащитником Умарали Рахмонадиевым — мечта футболиста сыграть против «Барселоны» официально сбывается.

8 грозных соперников «Сабаха» в ЛЧ

В соответствии с обновленным форматом УЕФА, «Сабах» на общем этапе поборется в общей сложности с 8 командами:

  • «Барселона» (Испания) — дома (в Баку);

  • «Боруссия Дортмунд» (Германия) — дома;

  • «Наполи» (Италия) — дома;

  • «Славия Прага» (Чехия) — дома;

  • «Арсенал» (Англия) — в гостях (в Лондоне);

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — в гостях (в Манчестере);

  • «Вильярреал» (Испания) — в гостях;

  • «Викинг» (Норвегия) — в гостях.

Полет на 4 172 километра: самый дальний выезд текущего сезона

Визит «Барселоны» в Баку войдет в историю турнира не только с точки зрения спорта, но и логистики:

  • Рекорд по расстоянию: каталонский клуб преодолеет в одну сторону примерно 4 172 километра, чтобы добраться до Баку;

  • Время полета: время прямого перелета из Каталонии в Баку составляет около 5 часов 25 минут;

  • Абсолютный рекорд: таким образом, противостояние «Сабах» — «Барселона» установит официальный рекорд сезона 2026/2027 в Лиге чемпионов как самая длинная дистанция выездного матча между двумя городами.

Успешный путь воспитанника «Бунёдкора» в Европу

Карьера 22-летнего Умарали Рахмонадиева в последние годы пошла на взлет:

  • Карьера в «Сабахе»: Рахмонадиев присоединился к бакинскому клубу в январе 2025 года на правах аренды из российского «Рубина». После уверенных выступлений «Сабах» выкупил его трансфер полностью;

  • Трофеи и статистика: Умарали вместе с командой стал чемпионом Азербайджана и двукратным обладателем Кубка страны. В прошлом сезоне он провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 2 ассиста;

  • Важная роль в еврокубках: а в сезоне 2026/2027 он принял участие в 8 матчах квалификационного и плей-офф раундов Лиги чемпионов, внеся огромный вклад в исторический успех своей команды с 1 голом и 1 результативной передачей.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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