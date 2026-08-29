Акбаржон Исламбоев победил бразильца на турнире ЛФА 240! (видео)

·23·Спорт
Акбаржон Исламбоев победил бразильца на турнире ЛФА 240! (видео)

Узбекский боец ММА Акбаржон Исламбоев одержал очередную победу на турнире ЛФА 240. В первом раунде соревнований, прошедших в штате Теннесси, он досрочно победил бразильца Элвиса Силву.

Исламбоев заставил соперника сдаться удушающим приемом и победно завершил свой новый бой в организации ЛФА. В официальном карде турнира бой Исламбоев — Силва был заявлен как со-главный поединок в полулегком весе.

Уверенная победа Исламбоева

Акбаржон Исламбоев продемонстрировал на турнире свое мастерство в партере, не доведя дело до судейского решения.

Для узбекского спортсмена эта победа имеет важное значение. Дело в том, что он уже выступал в ЛФА и в октябре 2025 года проиграл Исааку Томпсону раздельным решением судей.

Кто был фаворитом перед боем?

Перед ЛФА 240 статистика Исламбоева составляла 10-2, а рекорд Элвиса Силвы — 15-9. Кроме того, перед турниром Исламбоев участвовал в одном из главных поединков в полулегком весе.

Перед началом боя было велико и доверие к его превосходству. Однако результат в октагоне определялся не прогнозами, а реальной подготовкой спортсмена.

Каким будет следующий шаг Исламбоева?

Эта победа стала одним из важнейших результатов в профессиональной карьере Акбаржона Исламбоева.

В его прежних боях также было немало досрочных побед. Согласно статистике выступлений, за свою профессиональную карьеру Исламбоев одержал ряд побед нокаутами/техническими нокаутами и болевыми/удушающими приемами.

Теперь основное внимание будет приковано к его будущим боям в ЛФА и позициям после этой победы.

Очередной хороший результат для узбекского ММА

Победа Акбаржона Исламбоева на турнире ЛФА 240 в очередной раз продемонстрировала, что представители узбекского ММА ярко заявляют о себе на международной арене.

Он эффективно воспользовался своими шансами в бою против сильного соперника и досрочно завершил поединок.

Главное, что Исламбоев одержал победу на ЛФА 240 и еще раз напомнил о своем имени и статусе на международной арене ММА.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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