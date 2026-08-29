Акбаржон Исламбоев победил бразильца на турнире ЛФА 240! (видео)

Узбекский боец ММА Акбаржон Исламбоев одержал очередную победу на турнире ЛФА 240. В первом раунде соревнований, прошедших в штате Теннесси, он досрочно победил бразильца Элвиса Силву.

Исламбоев заставил соперника сдаться удушающим приемом и победно завершил свой новый бой в организации ЛФА. В официальном карде турнира бой Исламбоев — Силва был заявлен как со-главный поединок в полулегком весе.

Уверенная победа Исламбоева

Акбаржон Исламбоев продемонстрировал на турнире свое мастерство в партере, не доведя дело до судейского решения.

Для узбекского спортсмена эта победа имеет важное значение. Дело в том, что он уже выступал в ЛФА и в октябре 2025 года проиграл Исааку Томпсону раздельным решением судей.

Кто был фаворитом перед боем?

Перед ЛФА 240 статистика Исламбоева составляла 10-2, а рекорд Элвиса Силвы — 15-9. Кроме того, перед турниром Исламбоев участвовал в одном из главных поединков в полулегком весе.

Перед началом боя было велико и доверие к его превосходству. Однако результат в октагоне определялся не прогнозами, а реальной подготовкой спортсмена.

Каким будет следующий шаг Исламбоева?

Эта победа стала одним из важнейших результатов в профессиональной карьере Акбаржона Исламбоева.

В его прежних боях также было немало досрочных побед. Согласно статистике выступлений, за свою профессиональную карьеру Исламбоев одержал ряд побед нокаутами/техническими нокаутами и болевыми/удушающими приемами.

Теперь основное внимание будет приковано к его будущим боям в ЛФА и позициям после этой победы.

Очередной хороший результат для узбекского ММА

Победа Акбаржона Исламбоева на турнире ЛФА 240 в очередной раз продемонстрировала, что представители узбекского ММА ярко заявляют о себе на международной арене.

Он эффективно воспользовался своими шансами в бою против сильного соперника и досрочно завершил поединок.

Главное, что Исламбоев одержал победу на ЛФА 240 и еще раз напомнил о своем имени и статусе на международной арене ММА.