Плотность населения в Узбекистане достигла 85,8 человека

·39·Узбекистан
Плотность населения в Узбекистане достигла 85,8 человека

В Узбекистане плотность населения за год снова выросла. По данным Национального комитета статистики, по состоянию на 1 июля 2026 года средняя плотность населения в стране составила 85,8 человека на один квадратный километр.

Этот показатель на 1,5 человека больше по сравнению с той же датой 2025 года. Рост плотности населения связан с увеличением численности населения страны при неизменной площади территории Узбекистана.

В последние годы этот показатель менялся следующим образом:

• по состоянию на 1 июля 2022 года — 79,3 человека;

• по состоянию на 1 июля 2023 года — 81 человек;

• по состоянию на 1 июля 2024 года — 82,7 человека;

• по состоянию на 1 июля 2025 года — 84,3 человека;

• по состоянию на 1 июля 2026 года — 85,8 человека.

Таким образом, за четыре года с 2022 по 2026 год средняя плотность населения в стране выросла на 6,5 человека на квадратный километр.

Данная цифра представляет собой средний показатель по Узбекистану. В разрезе регионов плотность населения отличается друг от друга.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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