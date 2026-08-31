Подарок от Президента к празднику: помиловано 852 заключенных
В преддверии очередной годовщины независимости Республики Узбекистан главой нашего государства в качестве яркого примера гуманизма и терпимости был подписан важный указ. Согласно документу, в общей сложности 852 заключенных, искренне раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления, были помилованы.
Данный указ дарит радость сотням семей в преддверии праздника и позволяет осужденным вернуться в лоно своих близких.
Масштабы полного освобождения от наказания и сокращения сроков
В соответствии с указом Президента, помилованным лицам предоставлены следующие льготы:
Полностью освобождены от наказания: 604 человека полностью освобождены от основного наказания;
Условно-досрочное освобождение: 115 заключенных досрочно освобождены от отбывания наказания;
Более мягкие наказания: назначенное наказание в отношении 52 лиц заменено на более мягкий вид наказания;
Сокращение сроков: сроки наказания еще 81 лица, лишенного свободы, были значительно сокращены.
Категория помилованных: женщины, молодежь и иностранцы
В рамках акта гуманизма особое внимание было уделено социально уязвимым слоям общества:
Молодежь и пожилые люди: 375 помилованных составляют молодые люди, а 37 — лица старше 60 лет;
Женщины: в список вошли 49 женщин-заключенных;
Иностранные граждане: в список помилованных также включены 7 иностранных граждан;
Члены запрещенных организаций: возможность вернуться к свободной жизни также предоставлена 63 лицам, искренне раскаявшимся и выбравшим правильный путь, ранее участвовавшим в деятельности запрещенных организаций.
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