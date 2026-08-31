Подарок от Президента к празднику: помиловано 852 заключенных

В преддверии очередной годовщины независимости Республики Узбекистан главой нашего государства в качестве яркого примера гуманизма и терпимости был подписан важный указ. Согласно документу, в общей сложности 852 заключенных, искренне раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления, были помилованы.

Данный указ дарит радость сотням семей в преддверии праздника и позволяет осужденным вернуться в лоно своих близких.

Масштабы полного освобождения от наказания и сокращения сроков

В соответствии с указом Президента, помилованным лицам предоставлены следующие льготы:

Полностью освобождены от наказания: 604 человека полностью освобождены от основного наказания;

Условно-досрочное освобождение: 115 заключенных досрочно освобождены от отбывания наказания;

Более мягкие наказания: назначенное наказание в отношении 52 лиц заменено на более мягкий вид наказания;

Сокращение сроков: сроки наказания еще 81 лица, лишенного свободы, были значительно сокращены.

Категория помилованных: женщины, молодежь и иностранцы

В рамках акта гуманизма особое внимание было уделено социально уязвимым слоям общества: