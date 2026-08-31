Подарок от Президента к празднику: помиловано 852 заключенных

·25·Общество
Подарок от Президента к празднику: помиловано 852 заключенных

В преддверии очередной годовщины независимости Республики Узбекистан главой нашего государства в качестве яркого примера гуманизма и терпимости был подписан важный указ. Согласно документу, в общей сложности 852 заключенных, искренне раскаявшихся в содеянном и вставших на путь исправления, были помилованы.

Данный указ дарит радость сотням семей в преддверии праздника и позволяет осужденным вернуться в лоно своих близких.

Масштабы полного освобождения от наказания и сокращения сроков

В соответствии с указом Президента, помилованным лицам предоставлены следующие льготы:

  • Полностью освобождены от наказания: 604 человека полностью освобождены от основного наказания;

  • Условно-досрочное освобождение: 115 заключенных досрочно освобождены от отбывания наказания;

  • Более мягкие наказания: назначенное наказание в отношении 52 лиц заменено на более мягкий вид наказания;

  • Сокращение сроков: сроки наказания еще 81 лица, лишенного свободы, были значительно сокращены.

Категория помилованных: женщины, молодежь и иностранцы

В рамках акта гуманизма особое внимание было уделено социально уязвимым слоям общества:

  • Молодежь и пожилые люди: 375 помилованных составляют молодые люди, а 37 — лица старше 60 лет;

  • Женщины: в список вошли 49 женщин-заключенных;

  • Иностранные граждане: в список помилованных также включены 7 иностранных граждан;

  • Члены запрещенных организаций: возможность вернуться к свободной жизни также предоставлена 63 лицам, искренне раскаявшимся и выбравшим правильный путь, ранее участвовавшим в деятельности запрещенных организаций.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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