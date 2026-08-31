Сообщается, что 3-летнего ребенка посадили на раскаленную электроплиту по вине няни

·1·Общество
Сообщается, что 3-летнего ребенка посадили на раскаленную электроплиту по вине няни

В Каттакурганском районе Самаркандской области госпитализирован 3-летний ребенок, находившийся на попечении няни, с тяжелыми ожогами и другими травмами на теле.

Согласно информации, мать ребенка оставила его под присмотром няни, так как сама работала около двух месяцев. Отец ребенка, как сообщается, находится на заработках за рубежом.

Свидетели заявляют, что ребенок подвергся жестокому обращению со стороны няни. В частности, утверждается, что его посадили на раскаленную электроплиту, связывали руки проволокой и несколько дней не кормили.

Врачи обнаружили на теле ребенка ожоги, синяки и другие травмы. Также сообщается, что из-за долгого голодания он сильно похудел, а уровень гемоглобина упал. Из-за тяжелых ожогов была проведена хирургическая операция по пересадке кожи. В настоящее время состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Один из свидетелей сообщил информацию о том, что данная няня и раньше присматривала за другими детьми и проявляла по отношению к ним насильственные действия. Однако эти случаи пока не подтверждены следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса — истязание. 43-летняя женщина привлечена к делу в качестве подозреваемой. В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.

Данный инцидент взят под контроль Детским омбудсманом. Все обстоятельства происшествия получат правовую оценку по завершении следствия.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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