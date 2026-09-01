В Чиракчи возбуждено уголовное дело по факту избиения мужчины с инвалидностью

В социальных сетях распространились видеоролики, на которых запечатлено, как группа лиц избила мужчину с инвалидностью в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области.

Управлением внутренних дел Кашкадарьинской области было опубликовано официальное обращение по данному инциденту, в котором сообщается, что ситуация полностью изучена. В ходе проверки были установлены все лица, причастные к происшествию.

Сообщается, что по данному факту Следственным отделом при ОВД Чиракчинского района возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.

По окончании следствия действиям участников происшествия будет дана правовая оценка. Отмечается, что к правонарушителям будут приняты меры в соответствии с законодательством.