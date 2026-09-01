Саида Мирзиёева поздравила наш народ с Днем независимости!

·2·Общество
Саида Мирзиёева поздравила наш народ с Днем независимости!

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева искренне поздравила соотечественников с 35-летием государственной независимости.

В своем поздравлении руководитель Администрации Президента подчеркнула, что главой нашего государства Шавкатом Мирзиёевым грядущее десятилетие объявлено «Эпохой национального подъема», и отметила, что на новом этапе развития страны впереди стоят грандиозные национальные программы и стратегические цели.

Основные приоритеты «Эпохи национального подъема»

Саида Мирзиёева уделяла особое внимание важнейшим задачам, которые предстоит решить в жизни государства и общества в предстоящий период:

  • Человеческий капитал и знания: Превращение знаний, навыков и инновационных идей в практический капитал, а также модернизация системы образования;

  • Здоровье и долголетие: Укрепление здоровья населения и обеспечение долгой и благополучной жизни граждан посредством качественного медицинского обслуживания;

  • Высокотехнологичная экономика: Цифровизация экономики, развитие высокотехнологичных отраслей и расширение инновационного производства;

  • Экология и водная безопасность: Охрана окружающей среды, внедрение механизмов рационального и всесторонне экономного использования водных ресурсов;

  • Верховенство закона и махалля: Полная гарантия верховенства закона в обществе, укрепление принципов справедливости, а также повышение авторитета института махалли;

  • Авторитет на международной арене: Дальнейшее повышение престижа и геополитического положения Нового Узбекистана на глобальной арене.

В завершение поздравления Саида Мирзиёева выразила соотечественникам искренние пожелания и завершила свое обращение словами: «С праздником тебя, мой родной Узбекистан!»

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Подарок от Президента к празднику: помиловано 852 заключенныхПодарок от Президента к празднику: помиловано 852 заключенныхВчера, 16:09Сообщается, что 3-летнего ребенка посадили на раскаленную электроплиту по вине няниСообщается, что 3-летнего ребенка посадили на раскаленную электроплиту по вине няниВчера, 06:18Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернутьОшибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть30.08, 22:16После пожара в Алмалыке внимание привлекла книга Корана...После пожара в Алмалыке внимание привлекла книга Корана...30.08, 20:07В бахчисарайском рынк... В Олыкском рынке произошел крупный пожарВ бахчисарайском рынк... В Олыкском рынке произошел крупный пожар30.08, 10:38Сколько килограммов должен весить школьный портфель? Официальные нормы и важные правилаСколько килограммов должен весить школьный портфель? Официальные нормы и важные правила30.08, 07:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Абдуқодир Ҳусанов понёс тяжёлую утрату
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Жених и невеста, посетившие кладбище в день свадьбы, растрогали многих
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Мужчина спустя 8 лет узнал, что его жена генетически относится к мужскому полу
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Последняя поездка 21-летней блогерки закончилась трагедией
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком