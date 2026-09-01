Саида Мирзиёева поздравила наш народ с Днем независимости!

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева искренне поздравила соотечественников с 35-летием государственной независимости.

В своем поздравлении руководитель Администрации Президента подчеркнула, что главой нашего государства Шавкатом Мирзиёевым грядущее десятилетие объявлено «Эпохой национального подъема», и отметила, что на новом этапе развития страны впереди стоят грандиозные национальные программы и стратегические цели.

Основные приоритеты «Эпохи национального подъема»

Саида Мирзиёева уделяла особое внимание важнейшим задачам, которые предстоит решить в жизни государства и общества в предстоящий период:

Человеческий капитал и знания: Превращение знаний, навыков и инновационных идей в практический капитал, а также модернизация системы образования;

Здоровье и долголетие: Укрепление здоровья населения и обеспечение долгой и благополучной жизни граждан посредством качественного медицинского обслуживания;

Высокотехнологичная экономика: Цифровизация экономики, развитие высокотехнологичных отраслей и расширение инновационного производства;

Экология и водная безопасность: Охрана окружающей среды, внедрение механизмов рационального и всесторонне экономного использования водных ресурсов;

Верховенство закона и махалля: Полная гарантия верховенства закона в обществе, укрепление принципов справедливости, а также повышение авторитета института махалли;

Авторитет на международной арене: Дальнейшее повышение престижа и геополитического положения Нового Узбекистана на глобальной арене.

В завершение поздравления Саида Мирзиёева выразила соотечественникам искренние пожелания и завершила свое обращение словами: «С праздником тебя, мой родной Узбекистан!»