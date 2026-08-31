В 4 регионах Узбекистана зафиксированы температурные рекорды

30 августа в некоторых регионах Узбекистана по максимальной температуре воздуха были повторены показатели прошлых лет, а местами установлены новые рекорды. Об этом сообщили в «Узгидромете».

В городе Самарканде температура воздуха поднялась до 38 градусов, повторив показатель, зафиксированный 30 августа 1937 года.

В Сырдарьинской области максимальная температура составила 38,1 градуса. Этот показатель сравнялся с результатом, зафиксированным в этот день в 2025 году.

А в городе Навои температура поднялась до 40,5 градуса. Это выше показателя в 38 градусов, зафиксированного 30 августа 2010 года, и является новым рекордом для этой даты.

В городе Бухаре жара также достигла 39,3 градуса. В результате был повторен температурный показатель для этой даты, зафиксированный в 1945 году.

Таким образом, если 30 августа в Самарканде, Сырдарье и Бухаре повторились температурные показатели прошлых лет, то в Навои прежний рекорд был обновлен.