«Отправлю твои видео мужу»: в Сурхандарье задержаны вымогатели, шантажировавшие женщину
В Сурхандарьинской области пресечены противоправные действия лиц, которые завладели личными фото- и видеоматериалами женщины через социальные сети и занимались ее запугиванием путем вымогательства.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Сурхандарьинской области и ОВД Джаркурганского района на основании обращения жительницы Джаркурганского района в органы внутренних дел, подозреваемые были задержаны с поличным.
Аккаунт «Diyorabonu 67» и задержание с 1 миллионом сумов
В ходе оперативного дознания стали известны следующие детали преступления:
Угрозы в социальной сети: Жительница Джаркургана в своем заявлении указала, что владелица профиля «Diyorabonu 67» в Instagram угрожала отправить ее личные видеоматериалы мужу, работающему в Российской Федерации, и требовала 2 миллиона сумов;
Момент задержания: В ходе проведенного специального мероприятия местный житель 2007 года рождения, управлявший данным фейковым аккаунтом, был задержан с поличным в момент получения 1 миллиона сумов из затребованных денег.
Шантаж, половое насилие и золотая сережка: деяния второго подельника
В ходе предварительного следствия был разоблачен еще один участник преступной цепи:
Ранее судимое лицо: Выяснилось, что другой гражданин 2002 года рождения, ранее судимый, также шантажировал потерпевшую угрозами распространения ее видео;
Материальное и физическое принуждение: Путем запугивания он неоднократно принуждал женщину к половой связи, а также вымогал и присвоил золотую сережку весом 4 грамма и 100 долларов США за сохранение тайны.
Законные меры и важное предупреждение ОВД
Возбуждено уголовное дело: По данным фактам в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Вымогательство), ведутся следственные действия;
Обращение к гражданам: Органы внутренних дел призывают население не отправлять личные данные, фото и видео посторонним лицам, строго соблюдать правила кибербезопасности. В случае столкновения с угрозами или вымогательством граждан просят незамедлительно сообщать по номеру 112 или в территориальные ОВД.
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