«Отправлю твои видео мужу»: в Сурхандарье задержаны вымогатели, шантажировавшие женщину

В Сурхандарьинской области пресечены противоправные действия лиц, которые завладели личными фото- и видеоматериалами женщины через социальные сети и занимались ее запугиванием путем вымогательства.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Сурхандарьинской области и ОВД Джаркурганского района на основании обращения жительницы Джаркурганского района в органы внутренних дел, подозреваемые были задержаны с поличным.

Аккаунт «Diyorabonu 67» и задержание с 1 миллионом сумов

В ходе оперативного дознания стали известны следующие детали преступления:

Угрозы в социальной сети: Жительница Джаркургана в своем заявлении указала, что владелица профиля «Diyorabonu 67» в Instagram угрожала отправить ее личные видеоматериалы мужу, работающему в Российской Федерации, и требовала 2 миллиона сумов;

Момент задержания: В ходе проведенного специального мероприятия местный житель 2007 года рождения, управлявший данным фейковым аккаунтом, был задержан с поличным в момент получения 1 миллиона сумов из затребованных денег.

Шантаж, половое насилие и золотая сережка: деяния второго подельника

В ходе предварительного следствия был разоблачен еще один участник преступной цепи:

Ранее судимое лицо: Выяснилось, что другой гражданин 2002 года рождения, ранее судимый, также шантажировал потерпевшую угрозами распространения ее видео;

Материальное и физическое принуждение: Путем запугивания он неоднократно принуждал женщину к половой связи, а также вымогал и присвоил золотую сережку весом 4 грамма и 100 долларов США за сохранение тайны.

Законные меры и важное предупреждение ОВД