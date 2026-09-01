«Отправлю твои видео мужу»: в Сурхандарье задержаны вымогатели, шантажировавшие женщину

·68·Общество
«Отправлю твои видео мужу»: в Сурхандарье задержаны вымогатели, шантажировавшие женщину

В Сурхандарьинской области пресечены противоправные действия лиц, которые завладели личными фото- и видеоматериалами женщины через социальные сети и занимались ее запугиванием путем вымогательства.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Сурхандарьинской области и ОВД Джаркурганского района на основании обращения жительницы Джаркурганского района в органы внутренних дел, подозреваемые были задержаны с поличным.

Аккаунт «Diyorabonu 67» и задержание с 1 миллионом сумов

В ходе оперативного дознания стали известны следующие детали преступления:

  • Угрозы в социальной сети: Жительница Джаркургана в своем заявлении указала, что владелица профиля «Diyorabonu 67» в Instagram угрожала отправить ее личные видеоматериалы мужу, работающему в Российской Федерации, и требовала 2 миллиона сумов;

  • Момент задержания: В ходе проведенного специального мероприятия местный житель 2007 года рождения, управлявший данным фейковым аккаунтом, был задержан с поличным в момент получения 1 миллиона сумов из затребованных денег.

Шантаж, половое насилие и золотая сережка: деяния второго подельника

В ходе предварительного следствия был разоблачен еще один участник преступной цепи:

  • Ранее судимое лицо: Выяснилось, что другой гражданин 2002 года рождения, ранее судимый, также шантажировал потерпевшую угрозами распространения ее видео;

  • Материальное и физическое принуждение: Путем запугивания он неоднократно принуждал женщину к половой связи, а также вымогал и присвоил золотую сережку весом 4 грамма и 100 долларов США за сохранение тайны.

Законные меры и важное предупреждение ОВД

  • Возбуждено уголовное дело: По данным фактам в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Вымогательство), ведутся следственные действия;

  • Обращение к гражданам: Органы внутренних дел призывают население не отправлять личные данные, фото и видео посторонним лицам, строго соблюдать правила кибербезопасности. В случае столкновения с угрозами или вымогательством граждан просят незамедлительно сообщать по номеру 112 или в территориальные ОВД.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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