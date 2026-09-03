МапКуест занял первое место в рейтинге App Store в США

Приложение МапКуест, ветеран рынка цифровых карт в США, заняло абсолютное первое место в американском App Store среди всех приложений и игр. Этот неожиданный успех последовал за отказом компании подчиниться указу администрации президента США о переименовании озера Онтарио. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в конце августа текущего года власти США издали указ, требующий от службы географических названий страны в рамках торговой политики переименовать озеро Онтарио в «Лаке Америка». После этого решения такие технологические гиганты, как Google Maps и Apple Мапс, приняли изменения и обновили названия на своих картах.

Принципиальная позиция и поддержка пользователей

Однако МапКуест выбрал другой путь. Через свою официальную страницу в социальной сети Кс компания объявила, что сохранит историческое название озера и не будет его менять. Пользователи тепло встретили эту твердую позицию компании и начали массово ее поддерживать.

В результате приложение, занимавшее 8-е место в рейтинге App Store в США в понедельник, к вторнику поднялось на самую вершину — 1-е место. По данным аналитической компании Сенсор Товер, с момента объявления указа приложение было скачано около 632 000 раз только в США.

Резкие изменения в деятельности компании

Согласно данным, предоставленным МапКуест, количество установок приложения в США и Канаде превысило 1,5 миллиона. Новые пользователи не ограничиваются просто скачиванием, а активно участвуют в его развитии.

Генеральный менеджер МапКуест Даг Бергер в интервью изданию TechCrunch сообщил, что команда непрерывно работает над сообщениями об ошибках и предложениями по новым функциям, поступающими от пользователей. По его словам, более половины всех скачиваний с начала года, а именно 56 процентов, пришлись на этот короткий период — с 27 августа по 1 сентября.