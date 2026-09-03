МапКуест занял первое место в рейтинге App Store в США

·6·Технологии
МапКуест занял первое место в рейтинге App Store в США

Приложение МапКуест, ветеран рынка цифровых карт в США, заняло абсолютное первое место в американском App Store среди всех приложений и игр. Этот неожиданный успех последовал за отказом компании подчиниться указу администрации президента США о переименовании озера Онтарио. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в конце августа текущего года власти США издали указ, требующий от службы географических названий страны в рамках торговой политики переименовать озеро Онтарио в «Лаке Америка». После этого решения такие технологические гиганты, как Google Maps и Apple Мапс, приняли изменения и обновили названия на своих картах.

Принципиальная позиция и поддержка пользователей

Однако МапКуест выбрал другой путь. Через свою официальную страницу в социальной сети Кс компания объявила, что сохранит историческое название озера и не будет его менять. Пользователи тепло встретили эту твердую позицию компании и начали массово ее поддерживать.

В результате приложение, занимавшее 8-е место в рейтинге App Store в США в понедельник, к вторнику поднялось на самую вершину — 1-е место. По данным аналитической компании Сенсор Товер, с момента объявления указа приложение было скачано около 632 000 раз только в США.

Резкие изменения в деятельности компании

Согласно данным, предоставленным МапКуест, количество установок приложения в США и Канаде превысило 1,5 миллиона. Новые пользователи не ограничиваются просто скачиванием, а активно участвуют в его развитии.

Генеральный менеджер МапКуест Даг Бергер в интервью изданию TechCrunch сообщил, что команда непрерывно работает над сообщениями об ошибках и предложениями по новым функциям, поступающими от пользователей. По его словам, более половины всех скачиваний с начала года, а именно 56 процентов, пришлись на этот короткий период — с 27 августа по 1 сентября.

MapQuestApp StoreТехнологииСШАПриложения
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

NASA может частично отключить аппарат New Horizons из-за нехватки финансированияNASA может частично отключить аппарат New Horizons из-за нехватки финансированияСегодня, 01:28Флагман Oppo Финд Кс10 Pro Max представлен с тремя камерами по 200 МпФлагман Oppo Финд Кс10 Pro Max представлен с тремя камерами по 200 МпСегодня, 00:21Первый бюджетный космический аппарат может быть отправлен к системе Алфа КентауриПервый бюджетный космический аппарат может быть отправлен к системе Алфа КентауриВчера, 23:57Представлены смарт-часы Huawei Watch Д3: измерение давления и высокая автономностьПредставлены смарт-часы Huawei Watch Д3: измерение давления и высокая автономностьВчера, 21:51Acer представила ультралегкий ноутбук Свифт Бладе 14Acer представила ультралегкий ноутбук Свифт Бладе 14Вчера, 21:25Xiaomi 17 Max занял первое место в рейтинге пользователей AnTuTuXiaomi 17 Max занял первое место в рейтинге пользователей AnTuTuВчера, 19:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания