NASA может частично отключить аппарат New Horizons из-за нехватки финансирования

·33·Технологии
NASA может частично отключить аппарат New Horizons из-за нехватки финансирования

Американское аэрокосмическое агентство — NASA в октябре New Horizons может быть вынуждено отключить два научных прибора на борту космического аппарата из-за прекращения финансирования. Эта ситуация, возникшая в то время, когда зонд, находящийся в полностью исправном состоянии, приближается к окраинам Солнечной системы, вызывает резкие протесты в научном сообществе. Согласно данным иксбт.ком, проблема связана с тем, что за последние два финансовых года не были выделены необходимые 2 миллиона долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эти средства, необходимые для поддержки приборов, включают оплату труда инженеров и ученых, которые принимают, обрабатывают и анализируют данные. Если финансирование не будет восстановлено, работа двух важных устройств для изучения частиц солнечного ветра — детектора энергичных частиц ПЭПССИ и прибора для измерения менее энергичных частиц солнечного ветра СВАП будет прекращена.

Важность научных измерений

Данные, полученные с помощью этих приборов, имеют решающее значение для изучения влияния Солнца на пространство далеко за орбитой Плутона. В частности, с их помощью измеряются нейтральные атомы в межзвездном пространстве. После ионизации эти нейтральные атомы захватываются солнечным ветром, поглощают его энергию и влияют на процессы в области, где поток резко замедляется.

В настоящее время космический аппарат New Horizons находится в 66 раз дальше от Солнца, чем Земля, и в два раза дальше, чем Плутон. Ожидается, что в ближайшие годы он достигнет ударной волны, где сверхзвуковой поток солнечного ветра резко тормозится, а затем продолжит свой путь к гелиопаузе — границе пространства, созданного солнечным ветром. В отличие от аппаратов «Voyager», New Horizons движется по другой траектории, что позволяет ему предоставлять уникальные данные о дальних регионах, недоступных для старых устройств.

Негативные последствия решения

По мнению специалистов, отключение этих приборов может нанести непоправимый ущерб. Если устройства будут отключены сейчас, а через несколько лет NASA возникнет необходимость в проведении наблюдений в новой области космоса, упущенные измерения уже невозможно будет восстановить. При этом сам аппарат New Horizons способен работать до 2050 года и имеет потенциал для продолжения исследований до выхода за пределы гелиопаузы в межзвездное пространство.

Финансовая проблема возникла в процессе распределения средств внутри NASA. Основные расходы миссии — около 10 миллионов долларов в год — покрываются подразделением планетологии, однако еще 2 миллиона долларов должны были ежегодно поступать из бюджета геофизики. Несмотря на то, что эти средства выделялись в течение нескольких лет, в 2025 и 2026 финансовых годах финансирование прекратилось.

Научная группа New Horizons, не сумев решить проблему внутри ведомства, предала ее огласке. Тем не менее ситуация еще может измениться. Администратор NASA Джаред Айзекман сообщил, что агентство занимается этим вопросом. Он подчеркнул, что основные средства уже были вложены в создание New Horizons, поэтому NASA должно быть заинтересовано в получении максимальных научных результатов от аппарата при относительно небольших текущих расходах. Пока официального решения о сохранении приборов не принято.

NASANew HorizonsКосмосНаучные исследованияАстрономия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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