За 7 месяцев произведено более 263 тысяч легковых автомобилей — какие модели лидируют на рынке?

·58·Авто
За 7 месяцев произведено более 263 тысяч легковых автомобилей — какие модели лидируют на рынке?

В автомобильной промышленности Узбекистана продолжается стабильный рост объемов производства. Согласно официальному отчету, опубликованному Национальным комитетом статистики, в январе–июле 2026 года с конвейеров нашей страны сошел в общей сложности 263 731 легковой автомобиль различных марок. Этот показатель примерно на 22,6 тысячи машин больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на внутреннем рынке.

Бессменное лидерство «народных автомобилей»: Топ-4 моделей

По объемам производства традиционно сохраняется высокий спрос на модели, которые на протяжении многих лет пользуются популярностью на отечественном рынке:

  • Cobalt — 91 140 штук: Каждая третья машина, сходящая с конвейеров страны, приходится именно на этот седан, он прочно удерживает абсолютное лидерство;

  • Damas — 47 521 штука: Микроавтобус, незаменимый для коммерческих и повседневных нужд, уверенно занимает второе место;

  • Tracker — 25 779 штук: Зафиксирован на третьей позиции как одна из самых результативных моделей в сегменте городских кроссоверов;

  • Onix — 20 445 штук: Современный седан B-класса замкнул первую четверку.

Натиск новых конкурентов и зарубежных брендов

В последние месяцы серьезная конкуренция наблюдается и в конвейерных показателях новых и альтернативных брендов, уровень локализации которых растет:

  • BYD — 17 765 штук: Гибриды и электромобили китайского гиганта по масштабам сборки внутри страны обогнали KIA и поднялись на пятое место;

  • KIA — 17 125 штук: Корейский бренд также демонстрирует стабильные темпы и уверенно идет в рядах лидеров;

  • Haval — 5 778 штук: Очередной бренд, укрепляющий свои позиции на рынке кроссоверов;

  • Chery — 4 801 штука: Обеспечивает спрос в сегменте семейных и городских внедорожников;

  • Chevrolet Damas Move — 932 штуки: Первые партии обновленного компактного грузового и коммерческого транспорта;

  • Специальные легковые автомобили — 32 445 штук: Специализированные транспортные средства, предназначенные для различных сфер и ведомств.

Несмотря на увеличение числа новых брендов и гибридных технологий на местном рынке, «Cobalt» и «Damas» по-прежнему составляют более половины от общего объема производства, удерживая основной массовый спрос.

Как вы думаете, смогут ли такие современные бренды, как BYD и KIA, в ближайшие годы сместить «Cobalt» с пьедестала по объемам конвейера или «Cobalt» еще долгие годы останется лидером по цене и удобству? Какую модель предпочитаете вы? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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