Одна из ведущих компаний аэрокосмической отрасли, Rocket Lab, успешно выполнила очередную миссию. Согласно данным иксбт.ком, компания успешно запустила свою ракету легкого класса Electron с космодрома ЛК-1Б в Новой Зеландии, успешно доставив очередной космический аппарат на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данная миссия, получившая название «Овл Арунд Те Ворлд», вошла в историю как 94-й полет ракеты Electron в истории Rocket Lab. Этот успешный старт еще раз подтвердил техническую стабильность и надежность компании, а также укрепил ее позиции на коммерческом рынке.

Космический аппарат СтриКс-9 на орбите

В ходе этого полета на орбиту был успешно выведен спутник СтриКс-9, принадлежащий японской компании Сйнспективе. Этот передовой аппарат занял место на низкой околоземной орбите на высоте около 575 километров и значительно расширит возможности наблюдения за поверхностью нашей планеты над территорией Японии.

Новый космический аппарат присоединится к существующей орбитальной группировке Сйнспективе и продолжит работу по дистанционному зондированию Земли с помощью радара. Его основная задача — оперативная фиксация изменений поверхности на территории Японии и ее окрестностях.

Значение технологии САР

Спутник СтриКс-9 оснащен передовой технологией радара с синтезированной апертурой (САР). Эта технология позволяет получать точные радиолокационные данные о поверхности Земли независимо от погодных условий или времени суток.

Полученные данные имеют важное значение для городского планирования, контроля крупных строительных процессов и инфраструктуры. Кроме того, они полезны для оперативного реагирования и оценки последствий в районах стихийных бедствий.

Перспективы долгосрочного сотрудничества

Эта миссия является 11-м специальным полетом, выполненным Rocket Lab в интересах японского партнера. По имеющимся данным, с 2020 года Rocket Lab сохраняет статус единственного эксклюзивного оператора запусков для компании Сйнспективе.

Долгосрочное сотрудничество между сторонами продолжится и в будущем. В частности, партнеры подписали соглашение о проведении еще 16 новых миссий по выводу оставшихся спутников на орбиту до 2030 года.