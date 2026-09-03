В Карши 21-летний студент отобрал телефон у девушки и скрылся

В городе Карши 21-летний студент вместе с подельниками среди бела дня открыто отобрал телефон у идущей по улице девушки.

Согласно информации, инцидент произошел в ночное время. Парень соучастниками заранее составил преступный план, отобрал у девушки телефон iPhone 13 Pro Max, оцениваемый в 8 миллионов сумов, и скрылся с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и разбирательство прошло в суде. Подсудимый полностью возместил причиненный материальный ущерб.

Несмотря на это, судом ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.