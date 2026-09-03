В деле об исчезнувшем в Карачи младенце раскрылась неожиданная правда

В деле, связанном с новорожденным ребенком, который якобы пропал в пакистанском Карачи, стали известны неожиданные подробности. Главный врач частной больницы сообщил, что медицинские обследования показали, что женщина не была беременна в момент поступления в медучреждение.

Об этом в своем видеообращении заявила заведующая отделением гинекологии больницы доктор Анджум Ара Хасан. Инцидент оказался в центре внимания после сообщений о том, что в больнице в районе Назимобад в Карачи во время родов якобы пропал новорожденный.

По словам Хасан, женщина впервые обратилась в больницу в феврале и заявила, что беременна на трехмесячном сроке. Однако проведенное тогда УЗИ беременность не показало.

После этого женщина была зарегистрирована в больнице и несколько раз приходила в отделение скорой медицинской помощи для обследований.

Внимание привлекли различные документы

Пациентка также предоставила заключение УЗИ, подготовленное в другой больнице, в котором утверждалось, что она беременна. Позже она пришла с этими документами в отделение скорой помощи, где была осмотрена дежурным врачом.

Врачи проверили пульс и другие необходимые показатели пациентки, после чего приняли решение о проведении операции. Однако после операции выяснилось, что женщина не была беременна.

Заведующая гинекологическим отделением также сообщила, что записи в медицинской карте пациентки, касающиеся некоторых обследований, могли быть сфальсифицированы. Она подчеркнула, что сама женщина непосредственно ее осмотр не проходила.

Хасан добавила, что по делу получены медицинские и юридические заключения. Результаты лабораторных и медицинских анализов также подтвердили, что женщина не была беременна.

В настоящее время в заявлении врача не уточняется, при каких обстоятельствах исчез ребенок и почему появились противоречивые данные о беременности.

Ожидается дополнительная информация для прояснения всех деталей инцидента.