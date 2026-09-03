Стали известны сроки следующего боя и возможные соперники Филипа Хрговича

·0·Спорт
Стали известны сроки следующего боя и возможные соперники Филипа Хрговича

После громкой победы над Мозесом Итаумой в Лондоне стали известны дальнейшие планы и сроки возвращения на ринг хорватского боксера Филипа Хрговича, ставшего новым чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе. Авторитетный инсайдер издания «The Ring» Майк Коппинджер раскрыл детали беседы с менеджером боксера Кейтом Коннолли. Согласно им, следующий поединок чемпиона запланирован на первый квартал 2027 года.

Идеальный план: объединительный бой против победителя противостояния Дюбуа и Уордли

Главным приоритетом для лагеря Хрговича является объединение других чемпионских поясов в супертяжелом дивизионе:

  • Амбиции по унификации: «Я подробно поговорил с Кейтом Коннолли о планах Филипа Хрговича. В качестве идеального сценария Филип нацелен сразу выйти на объединительный бой;

  • Цель на прицеле: Команда хочет встретиться с победителем противостояния между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли на пути к званию абсолютного чемпиона», — отметил Майк Коппинджер.

Барьер от IBF: угроза в лице Фрэнка Санчеса и масштабное шоу в Хорватии

Однако планы могут столкнуться со строгим регламентом Международной боксерской федерации (IBF):

  • Обязательный претендент: В статусе первого номера рейтинга IBF располагается опасный и непобежденный кубинский мастер Фрэнк Санчес. Согласно правилам федерации, от чемпиона требуется сначала защитить пояс против официального претендента;

  • Сроки возвращения: Команда понимает, что, скорее всего, в первую очередь придется провести обязательную защиту именно против Санчеса. Ожидается, что поединок пройдет в первом квартале 2027 года (январь–март);

  • Вечер чемпионских боев на родине: Инсайдер подчеркнул, что если в качестве соперника официально утвердят Фрэнка Санчеса, существует очень высокая вероятность организовать этот грандиозный бой за защиту чемпионского титула на исторической родине Филипа Хрговича — в Хорватии.

Напомним, что в минувшие выходные в напряженном бою в Лондоне в девятом раунде Филип Хргович техническим нокаутом победил перспективную британскую звезду Мозеса Итауму и завоевал чемпионский пояс IBF.

Как вы думаете, какой путь правильнее для Хрговича: сначала провести обязательную защиту против Фрэнка Санчеса или сразу подраться за абсолютное чемпионство с победителем пары Дюбуа — Уордли? Сможет ли Хргович долгое время доминировать в этом весе? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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