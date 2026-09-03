«Очередь дошла до Махачева»: Брендан Шауб после сенсационного нокаута Умара...

Неожиданное поражение Умара Нурмагомедова в Шанхае до сих пор широко обсуждается в мире ММА. Известный американский спортивный аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб, комментируя этот поединок в своей программе «Биг Бровн Бреакдовн», отметил, что многолетний непобежденный статус дагестанской команды дал трещину, и следующим серьезным ударом может стать чемпион в легком весе Ислам Махачев.

«Теперь их боятся меньше»: Громкие выводы Шауба

По мнению аналитика, неудача Умара означает не просто проигранный бой, а открывает огромные психологические и тактические возможности для соперников:

Трещина в доспехах: «Результат Умара наглядно показал, что в “броне” команды Нурмагомедовых появилась пусть и небольшая, но серьезная трещина», — заявил Шауб;

Опасный прогноз для Махачева: «Думаю, теперь очередь дошла до Ислама Махачева. Знаю, это может прозвучать странно. Но теперь соперники будут трепетать перед их командой уже не так, как раньше, и бояться меньше»;

План победы раскрыт: Эксперт подчеркнул, что ведущие тренеры и лагеря соперников по всему миру начинают видеть четкий план действий (геймплан) о том, как побеждать бойцов школы Нурмагомедовых и ломать их прессинг.

Шок на «UFC Шангхаи»: Сокрушительный удар Сон Ядонга

Напомним, что один из главных поединков турнира «UFC Шангхаи» в Китае завершился абсолютно неожиданным финалом:

Опытный китайский боец Сон Ядонг досрочно нокаутировал тяжелым ударом во 2-м раунде российского бойца Умара Нурмагомедова, который считался фаворитом встречи;

Это поражение стало первой осечкой в профессиональной карьере Умара и существенно пошатнуло беспроигрышную серию дагестанских бойцов под руководством Хабиба Нурмагомедова.

Хотя большинство болельщиков отмечают, что весовая категория, физическая сила и борцовский потенциал Ислама Махачева гораздо выше, нокаут Умара может придать соперникам по дивизиону душевной смелости и в боях против Махачева.

А как считаете вы, есть ли доля правды в словах Брендана Шауба: действительно ли поражение Умара знаменует конец эпохи Ислама Махачева и дагестанской команды, или это просто случайная тактическая ошибка одного бойца? Сможет ли Махачев защитить свой пояс в следующих боях? Оставляйте свои мысли в комментариях!