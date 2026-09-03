«Очередь дошла до Махачева»: Брендан Шауб после сенсационного нокаута Умара...

·2·Спорт
«Очередь дошла до Махачева»: Брендан Шауб после сенсационного нокаута Умара...

Неожиданное поражение Умара Нурмагомедова в Шанхае до сих пор широко обсуждается в мире ММА. Известный американский спортивный аналитик и бывший боец UFC Брендан Шауб, комментируя этот поединок в своей программе «Биг Бровн Бреакдовн», отметил, что многолетний непобежденный статус дагестанской команды дал трещину, и следующим серьезным ударом может стать чемпион в легком весе Ислам Махачев.

«Теперь их боятся меньше»: Громкие выводы Шауба

По мнению аналитика, неудача Умара означает не просто проигранный бой, а открывает огромные психологические и тактические возможности для соперников:

  • Трещина в доспехах: «Результат Умара наглядно показал, что в “броне” команды Нурмагомедовых появилась пусть и небольшая, но серьезная трещина», — заявил Шауб;

  • Опасный прогноз для Махачева: «Думаю, теперь очередь дошла до Ислама Махачева. Знаю, это может прозвучать странно. Но теперь соперники будут трепетать перед их командой уже не так, как раньше, и бояться меньше»;

  • План победы раскрыт: Эксперт подчеркнул, что ведущие тренеры и лагеря соперников по всему миру начинают видеть четкий план действий (геймплан) о том, как побеждать бойцов школы Нурмагомедовых и ломать их прессинг.

Шок на «UFC Шангхаи»: Сокрушительный удар Сон Ядонга

Напомним, что один из главных поединков турнира «UFC Шангхаи» в Китае завершился абсолютно неожиданным финалом:

  • Опытный китайский боец Сон Ядонг досрочно нокаутировал тяжелым ударом во 2-м раунде российского бойца Умара Нурмагомедова, который считался фаворитом встречи;

  • Это поражение стало первой осечкой в профессиональной карьере Умара и существенно пошатнуло беспроигрышную серию дагестанских бойцов под руководством Хабиба Нурмагомедова.

Хотя большинство болельщиков отмечают, что весовая категория, физическая сила и борцовский потенциал Ислама Махачева гораздо выше, нокаут Умара может придать соперникам по дивизиону душевной смелости и в боях против Махачева.

А как считаете вы, есть ли доля правды в словах Брендана Шауба: действительно ли поражение Умара знаменует конец эпохи Ислама Махачева и дагестанской команды, или это просто случайная тактическая ошибка одного бойца? Сможет ли Махачев защитить свой пояс в следующих боях? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены все трансферы «Манчестер Сити» в летнее окно 2026 годаОбъявлены все трансферы «Манчестер Сити» в летнее окно 2026 годаСегодня, 13:40"Бензин" закончился: Дэвид Хэй раскрыл фатальную тактическую ошибку в бою Хргович — Итаума"Бензин" закончился: Дэвид Хэй раскрыл фатальную тактическую ошибку в бою Хргович — ИтаумаСегодня, 13:37Неожиданное возвращение: Карлуш Кейруш снова возглавил сборную ГаныНеожиданное возвращение: Карлуш Кейруш снова возглавил сборную ГаныСегодня, 13:29Какую роль сыграет Энцо Фернандес в Манчестер СитиКакую роль сыграет Энцо Фернандес в Манчестер СитиСегодня, 12:55Федерация футбола Аргентины объявила о чествовании Лионелья МессиФедерация футбола Аргентины объявила о чествовании Лионелья МессиСегодня, 11:35Стадион «замрут»: матчи чемпионата Аргентины будут останавливать на 10-й минуте в честь МессиСтадион «замрут»: матчи чемпионата Аргентины будут останавливать на 10-й минуте в честь МессиСегодня, 11:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)