Джон Тернус получит от Apple акции на сумму $55 млн в год

·0·Технологии
Джон Тернус получит от Apple акции на сумму $55 млн в год

Совет директоров Apple одобрил выделение новому генеральному директору компании Джону Тернусу гранта на акции в размере $55 млн в год.

Данный грант предоставляется в виде акций Apple. Его итоговая стоимость будет зависеть от того, как акции компании покажут себя по сравнению с акциями других компаний, входящих в индекс С&амп;П 500.

Базовая годовая зарплата Тернуса установлена на уровне $3 млн. Поэтому основная часть его общего дохода будет приходиться на акции.

При такой системе генеральный директор, даже владея небольшой долей компании, становится ее акционером. Если стоимость акций Apple растет, это отвечает и личным интересам руководителя. Если же результаты компании ухудшаются, падение стоимости акций также отразится на его доходах.

Практика наделения руководителей акциями широко распространена в крупных компаниях. При этом доход директора увязывается с долгосрочными результатами компании.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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