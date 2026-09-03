Джон Тернус получит от Apple акции на сумму $55 млн в год

Совет директоров Apple одобрил выделение новому генеральному директору компании Джону Тернусу гранта на акции в размере $55 млн в год.

Данный грант предоставляется в виде акций Apple. Его итоговая стоимость будет зависеть от того, как акции компании покажут себя по сравнению с акциями других компаний, входящих в индекс С&амп;П 500.

Базовая годовая зарплата Тернуса установлена на уровне $3 млн. Поэтому основная часть его общего дохода будет приходиться на акции.

При такой системе генеральный директор, даже владея небольшой долей компании, становится ее акционером. Если стоимость акций Apple растет, это отвечает и личным интересам руководителя. Если же результаты компании ухудшаются, падение стоимости акций также отразится на его доходах.

Практика наделения руководителей акциями широко распространена в крупных компаниях. При этом доход директора увязывается с долгосрочными результатами компании.