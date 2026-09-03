iPhone 17 Pro сбросили с высоты 30 км — результат потрясающий

Смартфон iPhone 17 Pro не пострадал и продолжил работать, несмотря на то, что его сбросили на Землю с высоты более 100 тысяч футов, то есть свыше 30 километров. В результате необычного эксперимента устройство было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекордное испытание было проведено в шведском городе Кируна в сотрудничестве производителя мобильных аксессуаров РХИНОШИЭЛД и организации Сент Инто Спаке из Великобритании.

По данным Книги рекордов Гиннесса, телефон был сброшен с высоты 30 607 метров, или 100 418 футов и 8 дюймов. Это рекорд по наибольшей высоте сброса телефона в чехле на естественные формы земной поверхности.

Эта высота более чем в три раза превышает стандартную высоту полета пассажирских самолетов и более чем в три раза превосходит высоту горы Эверест.

Телефон был защищен специальным чехлом

В ходе экстремального теста iPhone 17 Pro поместили в защитный чехол РХИНОШИЭЛД АирКс. Поднятое на большую высоту с помощью аэростата оборудование позволило осуществить свободное падение телефона в заданной точке.

Испытание подвергло устройство не только мощному удару, но и суровым внешним условиям на большой высоте. Это был гораздо более сложный эксперимент, чем падение обычного телефона с высоты нескольких метров.

Тем не менее, iPhone 17 Pro выжил. После возвращения телефона на землю была проведена проверка, которая показала, что такие функции, как звонки, съемка и сенсорный экран, работают. На самом защитном чехле также не было зафиксировано видимых повреждений.

Книга рекордов Гиннесса официально признала результат и зафиксировала рекорд за компаниями РХИНОШИЭЛД и Сент Инто Спаке.

Какова была главная цель рекорда?

Организаторы стремились продемонстрировать с помощью эксперимента ударопрочность защитного чехла АирКс. Поэтому данный результат не означает, что незащищенный iPhone также упадет с такой высоты и останется невредимым.

Как сообщает РХИНОШИЭЛД, чехол АирКс имеет мономатериальный дизайн и создан с учетом не только защиты от ударов, но и возможности вторичной переработки.

Таким образом, этот рекорд вывел обычный эксперимент по «падению телефона» на новый уровень в тестировании долговечности смартфонов — испытание проводилось не на несколько футов от Земли, а на высоте, близкой к границе стратосферы.