iPhone 17 Pro сбросили с высоты 30 км — результат потрясающий

·46·Технологии
iPhone 17 Pro сбросили с высоты 30 км — результат потрясающий

Смартфон iPhone 17 Pro не пострадал и продолжил работать, несмотря на то, что его сбросили на Землю с высоты более 100 тысяч футов, то есть свыше 30 километров. В результате необычного эксперимента устройство было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекордное испытание было проведено в шведском городе Кируна в сотрудничестве производителя мобильных аксессуаров РХИНОШИЭЛД и организации Сент Инто Спаке из Великобритании.

По данным Книги рекордов Гиннесса, телефон был сброшен с высоты 30 607 метров, или 100 418 футов и 8 дюймов. Это рекорд по наибольшей высоте сброса телефона в чехле на естественные формы земной поверхности.

Эта высота более чем в три раза превышает стандартную высоту полета пассажирских самолетов и более чем в три раза превосходит высоту горы Эверест.

Телефон был защищен специальным чехлом

В ходе экстремального теста iPhone 17 Pro поместили в защитный чехол РХИНОШИЭЛД АирКс. Поднятое на большую высоту с помощью аэростата оборудование позволило осуществить свободное падение телефона в заданной точке.

Испытание подвергло устройство не только мощному удару, но и суровым внешним условиям на большой высоте. Это был гораздо более сложный эксперимент, чем падение обычного телефона с высоты нескольких метров.

Тем не менее, iPhone 17 Pro выжил. После возвращения телефона на землю была проведена проверка, которая показала, что такие функции, как звонки, съемка и сенсорный экран, работают. На самом защитном чехле также не было зафиксировано видимых повреждений.

Книга рекордов Гиннесса официально признала результат и зафиксировала рекорд за компаниями РХИНОШИЭЛД и Сент Инто Спаке.

Какова была главная цель рекорда?

Организаторы стремились продемонстрировать с помощью эксперимента ударопрочность защитного чехла АирКс. Поэтому данный результат не означает, что незащищенный iPhone также упадет с такой высоты и останется невредимым.

Как сообщает РХИНОШИЭЛД, чехол АирКс имеет мономатериальный дизайн и создан с учетом не только защиты от ударов, но и возможности вторичной переработки.

Таким образом, этот рекорд вывел обычный эксперимент по «падению телефона» на новый уровень в тестировании долговечности смартфонов — испытание проводилось не на несколько футов от Земли, а на высоте, близкой к границе стратосферы.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Физики зафиксировали загадочный сигнал, который может быть частицей темной материиФизики зафиксировали загадочный сигнал, который может быть частицей темной материиСегодня, 14:55Starlink официально запущен в ОАЭ: цены на спутниковый интернетStarlink официально запущен в ОАЭ: цены на спутниковый интернетСегодня, 14:20Джон Тернус получит от Apple акции на сумму $55 млн в годДжон Тернус получит от Apple акции на сумму $55 млн в годСегодня, 14:01Rocket Lab успешно запустила очередную ракету Electron в космосRocket Lab успешно запустила очередную ракету Electron в космосСегодня, 13:55Starlink вышла на рынок Уганды с высокоскоростным спутниковым интернетомStarlink вышла на рынок Уганды с высокоскоростным спутниковым интернетомСегодня, 13:21Xiaomi представила новый графеновый обогревательXiaomi представила новый графеновый обогревательСегодня, 12:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания