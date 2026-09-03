В водохранилище Канады появился и исчез таинственный остров

На огромном водохранилище Уиллистон, расположенном в британской Колумбии (Канада), появился покрытый деревьями таинственный остров, который спустя некоторое время снова исчез. Необычное явление удивило местных жителей и должностных лиц, вызвав вопросы о его происхождении.

Таинственный участок суши был замечен в начале этого месяца в части водохранилища Уиллистон к северу от города Маккензи. Местные жители сообщили об этом необычном явлении в соответствующие ведомства.

Однако официальные лица сначала отнеслись к этой информации с осторожностью, поскольку изображения, отредактированные в цифровом виде или созданные с помощью искусственного интеллекта, порой могут создавать обманчивое впечатление.

Тем не менее, позднее существование острова было подтверждено с помощью спутниковых снимков. Согласно официальным данным, на спутниковом снимке, сделанном 20 июля, участок суши был отчетливо виден над водой.

Площадь временного острова оценивается примерно в 105 486 квадратных футов.

Однако последующие спутниковые данные показали еще более интересную картину: к 5 августа от этого острова не осталось и следа. Это породило новые вопросы о том, куда он исчез и что произошло на самом деле.

Остров мог не уйти под воду

По мнению представителя БК Хйдро Боба Гаммера, участок суши, скорее всего, на самом деле не уходил под воду.

Согласно его предположению, остров мог переместиться ближе к береговой линии водохранилища или в какой-то другой, относительно защищенный район, где меньше волн и движения воды.

В настоящее время официальные лица изучают более свежие снимки, чтобы определить дальнейшее перемещение острова. Они пытаются выяснить, где находится таинственный участок суши, как он появился и по какой причине впоследствии исчез из вида.

Необычное явление вызвало большой интерес среди местных жителей. Власти продолжают расследование в отношении этого плавучего таинственного участка суши.