Представлен Колорфул ОВА07: двухсторонний УСБ-накопитель

·3·Технологии
Представлен Колорфул ОВА07: двухсторонний УСБ-накопитель

Представлено новое компактное решение, предназначенное для быстрой передачи и хранения данных между устройствами. Согласно данным Иксбт.ком, компания Колорфул продемонстрировала модель УСБ-флеш-накопителя из своей серии Сторм, ориентированную на удовлетворение потребностей современных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Этот новый гаджет выделяется среди любителей современных технологий своими уникальными универсальными характеристиками. Устройство оснащено двумя различными интерфейсами одновременно — портами УСБ-А и USB Тйпе-К, что делает его одинаково удобным как для персональных компьютеров, так и для мобильных гаджетов.

Технические возможности и скорость

Согласно информации, предоставленной производителем, оба порта флешки работают на базе современного стандарта USB 3.2 Ген 1. Это позволяет пользователям передавать данные на полной скорости. Заявленная максимальная скорость чтения устройства достигает 150 МБ/с.

Благодаря разъему USB-C флешку можно подключать напрямую к современным смартфонам и планшетам без каких-либо дополнительных переходников. Это обеспечивает быструю передачу тяжелых фотографий, видео и других важных файлов.

Дизайн и долговечность

Размеры и внешняя конструкция устройства также заслуживают особого внимания. Модель Колорфул ОВА07 выполнена в сверхкомпактном корпусе длиной всего 3,5 см, а ее вес составляет около 13 граммов. Конструкция корпуса позволяет вращаться на 360 градусов, что дает возможность мгновенно открыть нужный разъем.

Также защитная крышка отлично фиксируется под углом 90 градусов и эффективно защищает порты от пыли, влаги и различных царапин. Корпус, изготовленный из прочного цинкового сплава и покрытый металлическим напылением, гарантирует высокую устойчивость к повседневному износу.

Совместимость и цены

Новый флеш-накопитель успешно работает с широким спектром операционных систем. Он полностью поддерживает платформы Windows, macOS, Android, HarmonyOS и iPadOS. Его можно использовать не только на компьютерах и телефонах, но и на планшетах, в автомобилях и даже в телевизорах. Дополнительно устройство имеет функцию резервного копирования файлов, фотографий и видео одним нажатием кнопки.

Что касается рыночных цен, флешки этой серии имеют следующую стоимость в зависимости от объема:

  • Версия 32 GB — 59,9 юаней
  • Версия 64 GB — 89,9 юаней
  • Версия 128 GB — 139,9 юаней

ColorfulФлешкаUSB Type-CГаджетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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