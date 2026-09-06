«Мы не заслуживали поражения!»: Фрэнк Лэмпард шокирован после проигрыша «Сити»

В рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги «Ковентри», вышедший на поле против действующего чемпиона «Манчестер Сити», продемонстрировал настоящий характер, однако потерпел обидное поражение со счетом 0:1. Наставник команды-дебютанта, только что вернувшейся в элиту, легендарный Фрэнк Лэмпард не скрывал, что, несмотря на проигрыш, он доволен мужеством и хладнокровной игрой своих подопечных против грозного соперника. Тем не менее, потерпев третье поражение подряд и не набрав ни единого очка, команда опустилась на самую последнюю строчку турнирной таблицы.

«Мы полностью заслужили одно очко»: Эмоциональное заявление Лэмпарда

Главный тренер «Ковентри» в интервью телеканалу BBC с горечью высказался о несправедливом результате в матче с сильным соперником:

Игра, не заслуживающая поражения от «Сити»: «В матче с «Сити» мы точно не заслуживали поражения. По ходу встречи моя команда усилила свою игру и действовала на поле еще смелее», — заявил Лэмпард;

Тяжелый труд и угроза от соперника: «Конечно, у соперника тоже были опасные моменты, но наши футболисты проделали огромную и тяжелую работу как в защите, так и в нападении»;

Горечь упущенного очка: «Сейчас я очень подавлен, потому что мы не смогли добиться на поле результата, которого полностью заслуживали — хотя бы одного очка».

Хладнокровие дебютанта и единственный гол «Сити»

Борьба в матче против звезд Пепа Гвардиолы оказалась намного ожесточеннее, чем предполагалось:

Уверенный и бесстрашный футбол: Подопечные Фрэнка Лэмпарда не испугались имен соперника, обладающего звездами мирового уровня, организовав надежную оборону и острые контратаки;

Последнее слово класса: Хотя «Манчестер Сити» испытывал трудности с тем, чтобы воплотить свое полное превосходство на поле в голы, они точно реализовали один из немногих созданных опасных моментов и вырвали минимальную победу со счетом 0:1.

3 тура — 0 очков: Тревога на 20-м месте в таблице

С точки зрения результатов «Ковентри» оказался в очень тяжелом положении на старте сезона:

3 поражения подряд: Клуб-дебютант проиграл все три стартовых матча Премьер-лиги и стал командой с самым неудачным стартом в турнире;

Среди аутсайдеров: Команда Лэмпарда, еще не заработавшая ни одного очка, из-за разницы мячей занимает самую низовую — 20-ю строчку турнирной таблицы;

Испытательный сезон для Лэмпарда: Эксперты отмечают, что, несмотря на демонстрацию качественного футбола, для набора очков в элите одной хорошей игры мало, а похвалы без результата могут затянуть команду в пучину низшего дивизиона.

Как вы думаете, сможет ли Фрэнк Лэмпард сохранить «Ковентри» в АПЛ или 0 очков за 3 тура свидетельствуют о возвращении клуба в Чемпионшип? Способна ли игра дебютанта против «Сити» зародить надежду у болельщиков? Оставляйте свои мысли и комментарии!