Ученые Google Ресеарч полностью картировали мозг плодовой мушки

·1·Технологии
Ученые Google Ресеарч полностью картировали мозг плодовой мушки

Согласно данным иксбт.ком, исследователям Google Ресеарч впервые удалось получить полный коннектом мозга взрослой мужской особи плодовой мушки (Дрософила меланогастер) — детальную схему связей между нервными клетками. В рамках этого масштабного проекта, длившегося десять лет, ученые полностью картировали не только мозг, но и брюшную нервную цепочку, функционально схожую со спинным мозгом человека. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В новую карту включено более 166 тысяч нейронов и около 125 миллионов синаптических связей. Эти данные позволяют отслеживать пути сигналов непосредственно от мозга до нейронов, управляющих движениями тела. Исследовательская группа разделила мозг и тело мушки на миллионы тончайших срезов, изучив каждый из них с помощью электронной микроскопии.

Трехмерная реконструкция с помощью ИИ

Вычислительные методы и технологии ИИ сыграли ключевую роль в объединении миллионов двухмерных изображений в единую трехмерную реконструкцию нервной системы. После этого итоговая карта была дополнительно проверена и размечена. Полученная структура наглядно показала визуально-моторные пути, включая специфические типы нейронов, связанные с обработкой брачного поведения самцов.

Специалисты отмечают, что данное исследование создало основу для глубокого изучения различий в нервной системе самцов и самок. Хотя большинство типов нейронов одинаковы у обоих полов, некоторые клетки встречаются только у одного из них. Кроме того, были выявлены случаи, когда нейроны одного типа связаны с разными соседними клетками.

Фундамент для будущих научных исследований

Карта самца мушки дополняет коннектом самки Дрософила, позволяя провести системное сравнение нервных систем обоих полов. Уже сейчас на основе этой карты опубликованы три научных исследования, посвященных зрению, системе вкусового восприятия и социальному поведению мушек.

Авторы планируют использовать эту базу данных в качестве фундамента для будущих экспериментов. Дрософила остается ключевым модельным организмом в биологии благодаря короткому жизненному циклу и хорошо изученной генетике, а теперь она приобретает важное значение в изучении работы мозга на клеточном уровне.

Google ResearchНейроныDrosophilaИскусственный интеллектНаучные исследования
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Lenovo представила ультратонкий и легкий ноутбук ТинкБук 14кс Ген 2Lenovo представила ультратонкий и легкий ноутбук ТинкБук 14кс Ген 2Сегодня, 15:51Потеря 2 миллионов долларов из-за фальшивой ссылки от ChatGPTПотеря 2 миллионов долларов из-за фальшивой ссылки от ChatGPTСегодня, 15:25ДжеррйРигЭверйтинг протестировал необычный смартфон Икко МиндОне ProДжеррйРигЭверйтинг протестировал необычный смартфон Икко МиндОне ProСегодня, 14:55Обычный отбеливатель удвоил емкость солевых аккумуляторовОбычный отбеливатель удвоил емкость солевых аккумуляторовСегодня, 13:51Apple может выбрать неожиданное название для своего складного смартфонаApple может выбрать неожиданное название для своего складного смартфонаСегодня, 13:25Представлен Аиго ПЛ10: новый флеш-накопитель с портами Лигхтнинг и USB-CПредставлен Аиго ПЛ10: новый флеш-накопитель с портами Лигхтнинг и USB-CСегодня, 12:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания