В Сергели устранили неприятный запах, донимавший жителей годами...

·14·Общество
В Сергели устранили неприятный запах, донимавший жителей годами...

Неприятный запах, который беспокоил жителей Сергелийского и Янгихаётского районов на протяжении нескольких лет, наконец был устранен. Для решения этой проблемы на Саларской станции очистки сточных вод установили специальные фильтры стоимостью 9,5 миллиарда сумов.

Кроме того, резервуары на территории сооружения были герметично закрыты. По данным хокимията, в результате принятых мер запах исчез.

Жители жаловались годами

Население, проживающее в махаллях Сергелийского и Янгихаётского районов, уже несколько лет выражало недовольство неприятным запахом в воздухе.

Сообщалось, что проблема связана именно со станцией очистки сточных вод. Для жителей же было важно скорейшее разрешение этого вопроса.

Наконец, ситуация была взята под контроль на основании поручения Президента.

На устранение проблемы было потрачено 9,5 миллиарда сумов

На Саларской станции очистки сточных вод были приняты комплексные меры по предотвращению распространения запаха.

Основные работы:

  • установлены фильтры на сумму 9,5 миллиарда сумов;

  • пересмотрен процесс очистки сточных вод;

  • резервуары были герметично закрыты;

  • реализованы технические меры, направленные на предотвращение распространения запаха.

Для устранения проблемы, беспокоившей жителей на протяжении нескольких лет, на объекте были внедрены ценные технические решения.

Действительно ли запах исчез?

Это был самый главный вопрос.

По информации хокимията, после принятых мер неприятный запах уже исчез.

Что немаловажно, этот факт также подтвердили местные жители, проживающие в данном районе.

Что изменилось?

Показатель

Принятая мера

Проблема

Неприятный запах

Район

Сергелийская и Янгихаётская махалли

Источник

Саларская станция очистки сточных вод

Потраченные средства

9,5 млрд сумов

Основное решение

Установка специальных фильтров

Дополнительная мера

Герметизация резервуаров

Текущее состояние

Запах исчез

Самый важный результат для жителей

Решение проблемы в Сергели означает для местных жителей прежде всего избавление от повседневных неудобств.

Жители также подтвердили, что вызывавший годами жалобы запах больше не ощущается.

С чего началось решение проблемы?

Технические работы, проведенные на Саларской станции очистки сточных вод, и фильтры на сумму 9,5 миллиарда сумов стали главным решением вопроса.

Таким образом, неприятный запах, мучивший жителей Сергели и Янгихаёта в течение нескольких лет, был устранен. Теперь главная задача — сохранить эффективность принятых мер и не допустить повторения проблемы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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