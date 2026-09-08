Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!

В процессе взыскания кредитной задолженности банки могут столкнуться с тем, что не смогут полностью списать средства с карты клиента и обнулить счет. Центральный банк предлагает закрепить это требование нормативным документом.

Если новый порядок будет введен, на всех банковских картах клиента должно будет оставаться не менее 680 тысяч сумов.

Однако это правило будет распространяться не на все карты.

Откуда взялись 680 тысяч сумов?

Согласно предложению Центрального банка, при безакцептном списании задолженности по кредиту или поручительству на банковских картах клиента должна оставаться сумма в размере половины минимального размера оплаты труда.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 1 миллиона 360 тысяч сумов. Его половина составляет:

1 360 000 ÷ 2 = 680 000 сумов.

Таким образом, в случае принятия предложения, при безакцептном взыскании банком кредита или долга по поручительству на картах клиента должно оставаться не менее 680 тысяч сумов.

Основная цель — не допустить полного списания всех средств с карты гражданина одновременно со взысканием задолженности.

Действует ли это правило уже сейчас?

Нет. Важным аспектом является то, что речь пока идет о норме, предлагаемой к включению в законодательство.

Центральный банк вынес соответствующий проект на общественное обсуждение. Обсуждение продлится до 14 сентября 2026 года.

Поэтому нельзя утверждать, что гарантия в 680 тысяч сумов уже стала новым общим правилом для всех банков.

Могут ли банки и сейчас полностью списывать средства?

В этом вопросе важные изменения уже начались.

Ранее в системе UZCARD было введено требование о сохранении неснижаемого остатка на карте при процессе безакцептного взыскания задолженности. Новая же инициатива Центрального банка предусматривает установление такого ограничения в качестве общего нормативного требования.

Этот подход направлен на более четкое определение порядка взыскания средств с банковской карты.

Но не все карты будут защищены

Предлагаемое ограничение в 680 тысяч сумов имеет и свои исключения.

Устанавливается, что правило не распространяется на следующие карты:

карты, реквизиты которых указаны в договоре по кредиту или другому обязательству;

карты, привязанные самим клиентом для списания платежей через мобильное приложение банка или интернет-банкинг.

То есть, если клиент заранее указал определенную карту для автоматического взыскания долга или платежей, требование об остатке в 680 тысяч сумов на нее может не распространяться.

Основные правила из предложения

Вопрос Предлагаемый порядок Сумма, которая должна оставаться Не менее 680 000 сумов Основа расчета 50 процентов от минимального размера оплаты труда Какие долги Обязательства по кредиту и поручительству Способ взыскания Взыскание без поручения клиента Исключение Карты, указанные в договоре или подключенные к банковскому приложению Текущий статус Проект на общественном обсуждении Срок обсуждения До 14 сентября 2026 года

Почему это изменение важно?

При взыскании кредитной задолженности возможность использования средств на нескольких картах гражданина может быть ограничена. Новое же предложение предусматривает сохранение определенной минимальной суммы на всех картах клиента.

Это может быть особенно важно для граждан, у которых на карте имеются средства, предназначенные для повседневных нужд.

В последнее время Центральный банк также ужесточает требования, направленные на защиту прав потребителей банковских услуг. Новые минимальные требования охватывают цели предотвращения чрез долговых обязательств и регулирования процесса взыскания кредитных платежей.

Самое главное — 680 тысяч сумов пока не гарантия

Самый важный аспект в новой инициативе Центрального банка заключается в следующем: минимальный остаток в 680 тысяч сумов пока имеет статус предложения.

Если проект будет принят в установленном порядке, то при списании средств по кредиту или поручительству без поручения клиента сохранение на его картах не менее 680 тысяч сумов может стать нормативным требованием.

При этом сохраняется исключение для карт, реквизиты которых указаны в договоре или которые подключены для взыскания долговых платежей через мобильное приложение банка.

Таким образом, суть нового правила заключается не в отмене взыскания кредитного долга, а в установлении ограничения на полное обнуление карты клиента в определенных случаях.

По вашему мнению, достаточны ли такие меры защиты на банковских картах для обеспечения финансовой безопасности граждан? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь этой важной новостью с близкими, пользующимися картами!