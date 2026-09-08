Флагманская серия Vivo Кс500 будет представлена 21 сентября

·38·Технологии
Флагманская серия Vivo Кс500 будет представлена 21 сентября

Компания Vivo объявила официальную дату презентации своих новых флагманских смартфонов. Согласно данным иксбт.ком, новая серия, состоящая из моделей Vivo Кс500, Vivo Кс500 Pro и Vivo Кс500 Pro Max, будет представлена на китайском рынке 21 сентября текущего года. Ожидается, что эти устройства выведут возможности мобильной съемки на новый уровень и создадут серьезную конкуренцию на рынке флагманов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Производитель уделил особое внимание оптическим возможностям и качеству изображения в новой серии. Сообщается, что модель Кс500 Pro впервые в мире будет оснащена новым датчиком БлуеПринт ЛигхтГуард 900. Этот сенсор создан на базе Sony ЛЙТ-910 и в сочетании с технологией сверхширокого динамического диапазона способен обеспечить динамический диапазон до 17 ступеней.

Модели и их оптические возможности

Устройства новой серии значительно различаются характеристиками и возможностями основных камер. По предварительным данным, базовая модель Vivo Кс500 включает в себя основной сенсор ЛЙТИА-828 размером 1/1,28 дюйма, телеобъектив ЛЙТИА-610 и широкоугольный модуль на 50 Мп. Средняя модель Кс500 Pro также будет оснащена сенсором ЛЙТИА-610.

Vivo Кс500 Pro Max, являющийся самой продвинутой моделью в линейке, может получить 200-мегапиксельную телекамеру HP0 в дополнение к двум 50-мегапиксельным датчикам. Также основные и перископические камеры Про-версий получат возможность использования семиступенчатой системы стабилизации по стандарту КИПА.

Видео и возможности искусственного интеллекта

Согласно источнику, в новой серии особое внимание уделено возможностям высококачественной видеосъемки. Модель Кс500 Pro позволит записывать видео в формате 4К со скоростью 240 кадров в секунду для замедленной съемки, а также 4К-видео со скоростью 120 кадров в секунду с поддержкой ХДР, 10-битного формата 4:2:2, Лог и системы АКЭС.

Программное обеспечение устройств также дополнено передовыми технологиями. Vivo внедряет в свои устройства ИИ-помощника, который анализирует кадр и дает рекомендации по настройкам, композиции и позам. Кроме того, фирменный редактор бренда будет обладать функцией автоматического подбора цветокоррекции для фотографий.

VivoСмартфоныТехнологииГаджетыAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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