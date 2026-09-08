Компания Vivo объявила официальную дату презентации своих новых флагманских смартфонов. Согласно данным иксбт.ком, новая серия, состоящая из моделей Vivo Кс500, Vivo Кс500 Pro и Vivo Кс500 Pro Max, будет представлена на китайском рынке 21 сентября текущего года. Ожидается, что эти устройства выведут возможности мобильной съемки на новый уровень и создадут серьезную конкуренцию на рынке флагманов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Производитель уделил особое внимание оптическим возможностям и качеству изображения в новой серии. Сообщается, что модель Кс500 Pro впервые в мире будет оснащена новым датчиком БлуеПринт ЛигхтГуард 900. Этот сенсор создан на базе Sony ЛЙТ-910 и в сочетании с технологией сверхширокого динамического диапазона способен обеспечить динамический диапазон до 17 ступеней.

Модели и их оптические возможности

Устройства новой серии значительно различаются характеристиками и возможностями основных камер. По предварительным данным, базовая модель Vivo Кс500 включает в себя основной сенсор ЛЙТИА-828 размером 1/1,28 дюйма, телеобъектив ЛЙТИА-610 и широкоугольный модуль на 50 Мп. Средняя модель Кс500 Pro также будет оснащена сенсором ЛЙТИА-610.

Vivo Кс500 Pro Max, являющийся самой продвинутой моделью в линейке, может получить 200-мегапиксельную телекамеру HP0 в дополнение к двум 50-мегапиксельным датчикам. Также основные и перископические камеры Про-версий получат возможность использования семиступенчатой системы стабилизации по стандарту КИПА.

Видео и возможности искусственного интеллекта

Согласно источнику, в новой серии особое внимание уделено возможностям высококачественной видеосъемки. Модель Кс500 Pro позволит записывать видео в формате 4К со скоростью 240 кадров в секунду для замедленной съемки, а также 4К-видео со скоростью 120 кадров в секунду с поддержкой ХДР, 10-битного формата 4:2:2, Лог и системы АКЭС.

Программное обеспечение устройств также дополнено передовыми технологиями. Vivo внедряет в свои устройства ИИ-помощника, который анализирует кадр и дает рекомендации по настройкам, композиции и позам. Кроме того, фирменный редактор бренда будет обладать функцией автоматического подбора цветокоррекции для фотографий.