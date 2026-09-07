Гофуржон Мирзаев назначен председателем Ассоциации махаллей

·52·Общество
Гофуржон Мирзаев назначен председателем Ассоциации махаллей

В руководстве махаллинской системы Узбекистана произошли изменения. Гофуржон Мирзаев назначен на должность заместителя Премьер-министра — председателя Ассоциации махаллей Узбекистана.

В связи с переходом на новую должность он был освобожден от обязанностей советника Президента по вопросам кадров. Назначение оформлено соответствующим указом Президента.

Каковы новые обязанности Мирзаева?

На новом посту на Гофуржона Мирзаева возлагаются задачи по эффективной организации деятельности махаллинской системы, повышению качества работы с населением и координации работы, направленной на решение социальных вопросов на местах.

Данное назначение также подчеркивает важность махаллинской системы как звена, непосредственно работающего с населением.

Одна из основных задач нового руководителя — выявление проблем в махаллях и эффективная организация процесса их решения.

Кто пришел на его место?

Гофуржон Мирзаев сменил Кахрамона Куранбаева. Куранбаев занимал пост председателя Ассоциации махаллей Узбекистана с января 2024 года.

Сообщения о прекращении деятельности Куранбаева в качестве председателя ассоциации распространились 5 сентября, а назначение Мирзаева было официально подтверждено 7 сентября.

Пока официальной информации о том, на какую должность переходит Куранбаев или о причинах его ухода, не поступало.

Кто такой Гофуржон Мирзаев?

Гофуржон Ганиевич Мирзаев родился 21 апреля 1964 года в Ферганской области.

Его трудовая деятельность включает ряд высоких должностей, связанных с местным управлением и государственной службой.

Год

Деятельность

1990

Окончил Ташкентский политехнический институт

2000

Получил специальность экономиста в Ташкентском государственном экономическом университете

2016

Стал хокимом Сырдарьинской области

2020

Был переутвержден в должности хокима Сырдарьинской области

2022

Назначен на должность советника Президента

2026

Назначен заместителем Премьер-министра — председателем Ассоциации махаллей

С ноября 2022 года он работал советником Президента.

Почему это назначение важно?

Махаллинская система в Узбекистане считается одним из наиболее близких к населению государственных звеньев. В связи с этим на руководителя ассоциации возлагаются важные задачи не только по организационным, но и по координации социальных вопросов.

Ожидается, что основными направлениями для нового главы станут:

  • повышение качества общения с населением в махаллях;

  • оперативное выявление социальных проблем;

  • совершенствование работы с обращениями граждан;

  • повышение эффективности государственных и социальных услуг на местах.

Какие задачи стоят перед новым руководителем?

Предыдущий опыт государственного управления Гофуржона Мирзаева может иметь важное значение на его новом посту.

В частности, его деятельность в качестве хокима Сырдарьинской области и последующая работа советником Президента свидетельствуют о наличии у него опыта в вопросах местного управления и общения с населением.

Теперь основное внимание должно быть сосредоточено не столько на доведении проблем махаллей до вышестоящих организаций, сколько на их решении на местах и повышении результативности.

В чем главное изменение?

С назначением Гофуржона Мирзаева начался новый этап в руководстве Ассоциации махаллей.

Теперь он будет одновременно осуществлять деятельность в качестве заместителя Премьер-министра и председателя Ассоциации махаллей Узбекистана.

Дальнейшая деятельность Кахрамона Куранбаева пока остается открытой. Если его новая должность или причины увольнения будут объявлены официально, картина этого назначения станет более ясной.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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