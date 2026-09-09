В Бозатауском районе Республики Каракалпакстан проведен выездной прием

·36·Общество
В Бозатауском районе Республики Каракалпакстан проведен выездной прием

Начальник управления Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан Р.Т.Халмуратов организует выездные приемы для граждан, проживающих в отдаленных районах.

Один из таких приемов состоялся 5 сентября текущего года в здании Народной приемной Бозатауского района. На нем были выслушаны обращения 17 граждан, 6 из которых были решены на месте. Остальные обращения взяты на особый контроль, ответственным лицам даны соответствующие поручения по их законному разрешению.

Например, обращение гражданина А.Б. с просьбой обеспечить исполнение судебного решения о возврате денежных средств в размере 100 млн. сумов было положительно решено в тот же день.

В настоящее время выездные приемы начальника управления продолжаются на основе утвержденного плана-графика.

Мажбурий ижроҚорақалпоғистон Республикасисайёр қабултуманларфуқароларБўзатов туманиХалқ қабулхонаси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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