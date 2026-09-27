Саида Мирзиёева отреагировала на чудовищное преступление против 5-летней девочки в Намангане

В то время как чудовищное и мерзкое преступление, совершенное в дошкольной образовательной организации в Ферганской долине, потрясло всю общественность, руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева выступила с резким и жестким заявлением через свой личный Telegram-канал. Как выяснилось, лицо, работавшее заведующим складом в одном из детских садов региона, совершило сексуальное насилие в отношении 5-летней малолетней девочки. Открыто заявив о своем глубоком гневе по поводу этой трагедии, Мирзиёева особо отметила, что за такие зверские преступления фактически должна применяться смертная казнь.

Поскольку действующее национальное законодательство не предусматривает высшей меры наказания, было объявлено, что в настоящее время безотлагательно разрабатываются законодательные предложения, предусматривающие максимальное ужесточение мер ответственности за педофилию и насилие над детьми. Также были даны необходимые поручения всем профильным правоохранительным органам, подчеркнув, что по самым строгим статьям закона к ответственности будут привлечены не только лицо, совершившее преступление, но и все ответственные лица, которые своей халатностью допустили данную трагедию и не смогли защитить ребенка.

«Требование высшей меры наказания, поправки в законы и ответственность халатных лиц»: 5 основных пунктов заявления

Наиболее важные официальные тезисы из реакции руководителя Администрации Президента:

«Гнев переполняет меня внутри»: Саида Мирзиёева выразила крайне резкое и открытое отвращение, услышав о мерзости, совершенной против 5-летней девочки;

Личная позиция о необходимости смертной казни: Руководитель подчеркнула, что видит высшую меру наказания наиболее подходящим наказанием за столь зверские преступления;

Предложение максимального ужесточения законодательства: В связи с отсутствием действующей смертной казни готовится новый законопроект, резко ужесточающий сроки наказания;

Неотвратимость самого сурового наказания для преступника: Следственным органам даны жесткие указания по делу, педофил будет наказан по максимальной строке;

Привлечение к ответственности халатных должностных лиц: Руководство и сотрудники детского сада, которые не смогли защитить малолетнего ребенка и допустили халатность в системе, также ответят перед законом.

Борьба с насилием в отношении детей: Сравнение ситуации и законодательных инициатив

Детали трагедии и классификация жестких мер, выдвинутых Саидой Мирзиёевой:

Показатели и критерии Детали совершенной трагедии Позиция и меры руководителя Администрации Президента Объект преступления и жертва 5-летняя малолетняя девочка в среде детского сада Безусловная защита неприкосновенности детей — главная задача государства Подозрительное лицо Заведующий складом учреждения Будет привлечен к самому суровому и бескомпромиссному наказанию в рамках закона Отношение к виду наказания Действующие меры наказания (лишение свободы) «За такое зверство нужна смертная казнь, ответственность будет резко ужесточена» Системные изменения Определенные пробелы и бесконтрольность Готовится официальное предложение о внесении изменений в законодательные акты Роль ответственных лиц учреждения Безразличие и обеспечение безопасности ребенка Все руководители и сотрудники, открывшие путь своей халатностью, также будут наказаны Контроль исполнения Разбирательства на местном уровне Высшим руководством даны специальные указания всем ведомствам

Правовая и общественная экспертиза: Почему ужесточение наказания является неотложной необходимостью?

Выводы юристов, криминологов и общественных деятелей:

«Нулевая терпимость к безопасности детей»: Дошкольное образовательное учреждение должно быть самым безопасным местом для ребенка; до тех пор, пока система приема на работу в детский сад, проверки их психического состояния и судимости не будет взята под жесткий контроль, риск повторения подобных трагедий сохранится;

Неотвратимость и ужесточение наказания: К лицам, совершившим половые преступления в отношении несовершеннолетних, не должны применяться никакие механизмы помилования, условно-досрочного освобождения или смягчения наказания; инициатива Саиды Мирзиёевой по максимальному ужесточению законодательства полностью закроет именно такие правовые пробелы;

Личная ответственность должностных лиц: Принятие мер уголовной ответственности в отношении руководства и контролеров на месте совершения трагедии заставит всех остальных руководителей детских садов и школ быть бдительными и ответственными к своим обязанностям.

А как вы считаете, какие самые жесткие меры должны быть прописаны в законодательстве против педофилов, совершивших зверские преступления в отношении детей? Какие еще системы контроля необходимо внедрить для гарантии безопасности детей в дошкольных образовательных учреждениях? Оставляйте свои мысли в комментариях и широко делитесь этой актуальной статьей, направленной на защиту прав детей в нашем обществе!