В центре Ташкента, заявив девушке, что её сглазили, обманом выманили у неё 500 тысяч сумов

·38·Общество
В центре Ташкента, заявив девушке, что её сглазили, обманом выманили у неё 500 тысяч сумов

Сообщается, что несколько минут разговора с незнакомой женщиной в центре Ташкента обошлись девушке в 500 тысяч сумов. Происшествие случилось возле театра Навои. Женщина, сначала попросившая о простой помощи, впоследствии убедила девушку, что её сглазили, и воспользовалась ситуацией.

По имеющимся данным, женщина, шедшая со своим ребёнком, сначала попросила у девушки 50 тысяч сумов. В ходе разговора она заявила, что девушку якобы сглазили, и предложила «снять» сглаз.

После этого девушке стали говорить разные вещи и снова попросили дать денег.

Самое опасное заключается в том, что в подобных схемах жертву не заставляют сразу отдать крупную сумму, а постепенно убеждают это сделать. Девушка поверила словам незнакомки и одну за другой передавала ей деньги. В итоге сумма, которую она отдала, достигла 500 тысяч сумов.

В подобных случаях мошенники часто используют страх человека, его доверчивость или желание быстро решить проблему.

ТашкентТеатр имени Алишера Навои
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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